В Чехии при строительстве дороги обнаружили затерянный город: ему 7000 лет, там добывали золото

На месте древнего поселения были обнаружены артефакты из неолита, периода существования Гальштатской культуры, Латенской культуры и из Средних веков.

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Чешские археологи обнаружили затерянный город, которому 7000 лет, но он состоит из разных поселений, которые существовали в разные периоды истории. Это древнее поселение было обнаружено при строительстве дороги недалеко от Праги и в нем нашли артефакты из неолита, периода существования Гальштатской культуры, Латенской культуры и Средних веков. При этом ученые изучили более 9000 археологических объектов, пишет Interesting Engineering.

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Строительство дороги недалеко от Праги было остановлено, когда рабочие обнаружили следы древнего поселения. Для проведения раскопок с целью сохранения культурного наследия были вызваны археологи из Чешской академии наук. Ученые обнаружили множество артефактов, дома и глубокие ямы, которые связаны с добычей золота. По словам ученых, эти находки дают ценную информацию о жизни и деятельности людей в разных периодах истории.

Изначально археологи обнаружили 8 длинных колонных сооружений, которые относятся ко второй половине VI тысячелетия до н. э. или позднему неолиту. Это затерянное поселение возрастом 7000 лет свидетельствует о раннем присутствии человека на территории современной Чехии.

Ученые обнаружили каменные инструменты, а также артефакты, сделанные с их помощью, что доказывает наличие в древнем поселении мастерской по обработке полированного камня.

Как выяснили, ученые люди жили в этом поселении еще и в поздний период существования Гальштатской культуры и в ранний период существования Латенской культуры, то есть вплоть до V в. до н. э. Археологи обнаружили 10 полуподземных домов, а это говорит о существовании традиции чатичного погружения жилищ в землю. Кроме того, было обнаружено несколько надземных сооружений.

Археологи нашли много древних артефактов, включая столовую посуду с впечатляющим декором, а также свидетельства металлообработки. Была обнаружена ручка питьевого сосуда из Адриатики, что предполагает связь между этим поселением и средиземноморским регионом. Ученые нашли на месте раскопок бронзовые украшения, что говорит о том, что здесь жили представители высшего класса общества того времени.

Археологи также нашли несколько десятков круглых ям, которые относятся к XIII веку. Ученые считают, что эти ямы использовались для разведки или прямой добычи золота. Древнее поселение находится недалеко от крупного чешского золотого рудника XIII и XIV веков.

Поскольку археологи обнаружили археологические артефакты трех различных эпох, раскопки будут продолжены, а строительство дороги пока приостановлено.

Как уже писал Фокус, на самом деле больше всего пирамид построили не в Древнем Египте, а в царстве Куш, которого находилось южнее. Многие из этих пирамид все еще сохранились, хотя они не такие известные, как египетские.

Также Фокус писал о том, что в клубе долгожителей произошло пополнение. Оказалось, что киты могут жить почти в два раза дольше, чем считалось.