У Чехії під час будівництва дороги виявили загублене місто: йому 7000 років, там добували золото

На місці стародавнього поселення було виявлено артефакти з неоліту, періоду існування Гальштатської культури, Латенської культури і з Середніх віків.

Related video

Чеські археологи виявили загублене місто, якому 7000 років, але воно складається з різних поселень, які існували в різні періоди історії. Це стародавнє поселення було виявлено під час будівництва дороги недалеко від Праги і в ньому знайшли артефакти з неоліту, періоду існування Гальштатської культури, Латенської культури і Середніх віків. При цьому вчені вивчили понад 9000 археологічних об'єктів, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Будівництво дороги недалеко від Праги було зупинено, коли робітники виявили сліди стародавнього поселення. Для проведення розкопок з метою збереження культурної спадщини були викликані археологи з Чеської академії наук. Вчені виявили безліч артефактів, будинки і глибокі ями, які пов'язані з видобутком золота. За словами вчених, ці знахідки дають цінну інформацію про життя і діяльність людей у різних періодах історії.

Спочатку археологи виявили 8 довгих колонних споруд, які відносяться до другої половини VI тисячоліття до н. е. або пізнього неоліту. Це загублене поселення віком 7000 років свідчить про ранню присутність людини на території сучасної Чехії.

Вчені виявили кам'яні інструменти, а також артефакти, зроблені з їхньою допомогою, що доводить наявність у стародавньому поселенні майстерні з обробки полірованого каменю.

Як з'ясували науковці, люди жили в цьому поселенні ще й у пізній період існування Гальштатської культури та в ранній період існування Латенської культури, тобто аж до V ст. до н.е. Археологи виявили 10 напівпідземних будинків, а це свідчить про існування традиції чаткового занурення осель у землю. Крім того, було виявлено кілька надземних споруд.

Археологи знайшли багато стародавніх артефактів, включно зі столовим посудом із вражаючим декором, а також свідчення металообробки. Було виявлено ручку питної посудини з Адріатики, що припускає зв'язок між цим поселенням і середземноморським регіоном. Вчені знайшли на місці розкопок бронзові прикраси, що свідчить про те, що тут жили представники вищого класу суспільства того часу.

Археологи також знайшли кілька десятків круглих ям, які відносяться до XIII століття. Вчені вважають, що ці ями використовувалися для розвідки або прямого видобутку золота. Стародавнє поселення розташоване недалеко від великого чеського золотого рудника XIII і XIV століть.

Оскільки археологи виявили археологічні артефакти трьох різних епох, розкопки триватимуть і надалі, а будівництво дороги поки що призупинено.

Як уже писав Фокус, насправді найбільше пірамід побудували не в Стародавньому Єгипті, а в царстві Куш, що розташовувалося південніше. Багато з цих пірамід все ще збереглися, хоча вони не такі відомі, як єгипетські.

Також Фокус писав про те, що в клубі довгожителів відбулося поповнення. Виявилося, що кити можуть жити майже вдвічі довше, ніж вважалося.