Нові члени клубу довгожителів: кити можуть жити майже вдвічі довше, ніж вважалося (фото)

Існує велика різниця між тривалістю життя південних і північних гладких китів, що живуть в Атлантичному океані.

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Кити є незвичайними морськими ссавцями. Одні з них є найбільшими тваринами, які коли-небудь жили на Землі, а інші мають велику тривалість життя. Південні кити, як і північноатлантичні кити, належать до сімейства гладких китів. Тепер учені з'ясували, що південні гладкі кити є членами клубу довгожителів, адже вони можуть жити понад 130 років. Це майже вдвічі більше, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише IFLScience.

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Для того, щоб з'ясувати, скільки насправді можуть жити південні кити, вчені вивчили фотографічні дані за понад 40 років спостережень за окремими південними і північними гладкими китами, які живуть в Атлантичному океані.

За допомогою цих даних учені створили графіки, які показують частку популяції китів, яка доживає до певного віку. Ці графіки відомі як крива виживання. Цей метод добре працює для вивчення нестабільних популяцій, як у випадку з північними гладкими китами, які перебувають під загрозою зникнення.

Учені з'ясували, що, хоча медіанна тривалість життя південних китів становить 73,4 року, 10% із них можуть прожити понад 130 років. Раніше вважалося, що південні кити можуть прожити не більше 70-80 років.

Самка південного кита з дитинчам Фото: Wikipedia

Водночас нове дослідження виявило не дуже хороші дані, які стосуються тривалості північноатлантичних гладких китів. Виявилося, що їхня медіанна тривалість життя становить лише 22,3 року. Тільки 10% з них можуть прожити понад 47 років.

Північноатлантичний гладкий кит Фото: Wikipedia

З огляду на те, наскільки тісно пов'язані ці два види китів, чому між ними існує така різниця в тривалості життя? Вчені кажуть, що це не пов'язано з відмінностями в біології цих двох видів. Просто північні кити часто заплутуються в рибальських сітках або ж потрапляють під удари кораблів. Також північноатлантичні кити часто страждають від голоду, що може бути пов'язано зі змінами навколишнього середовища.

Не зовсім дивно те, що вчені з'ясували справжню тривалість життя гладких китів тільки зараз. Необхідна технологія вивчення віку цих ссавців була розроблена в середині XX століття, але до того моменту необхідні дані просто не були доступні.

За словами авторів дослідження, вчені не знали, як визначити вік гладких китів до 1955 року, коли закінчилася епоха промислового китобійного промислу. Але на той час залишилося не так багато старих китів для вивчення. Тому багато років учені вважали, що гладкі кити живуть майже вдвічі менше, ніж з'ясувалося зараз.

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