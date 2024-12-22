Новые члены клуба долгожителей: киты могут жить почти в два раза дольше, чем считалось (фото)

Существует большая разница между продолжительностью жизни южных и северных гладких китов, живущих в Атлантическом океане.

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Киты являются необычными морскими млекопитающими. Одни из них являются самыми большими животными, когда-либо жившими на Земле, а другие имеют большую продолжительность жизни. Южные киты, как и североатлантические киты, принадлежат к семейству гладких китов. Теперь ученые выяснили, что южные гладкие киты являются членами клуба долгожителей, ведь они могут жить более 130 лет. Это почти в два раза больше, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.

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Для того, чтобы выяснить, сколько на самом деле могут жить южные киты, ученые изучили фотографические данные за более, чем 40 лет наблюдений за отдельными южными и северными гладкими китами, живущими в Атлантическом океане.

С помощью этих данных ученые создали графики, которые показывают долю популяции китов, которая доживает до определенного возраста. Эти графики известны как кривая выживания. Этот метод хорошо работает для изучения нестабильных популяций, как в случае с северными гладкими китами, которые находятся под угрозой исчезновения.

Ученые выяснили, что, хотя медианная продолжительность жизни южных китов составляет 73,4 года, 10% из них могут прожить более 130 лет. Ранее считалось, что южные киты могут прожить не более 70-80 лет.

Самка южного кита с детенышем Фото: Wikipedia

В то же время новое исследование выявило не очень хорошие данные, которые касаются продолжительности североатлантических гладких китов. Оказалось, что их медианная продолжительность жизни составляет всего 22,3 года. Только 10% из них могут прожить более 47 лет.

Североатлантический гладкий кит Фото: Wikipedia

Учитывая, насколько тесно связаны эти два вида китов, почему между ними существует такая разница в продолжительности жизни? Ученые говорят, что это не связно с различиями в биологии этих двух видов. Просто северные киты часто запутываются в рыболовных сетях или же попадают под удары кораблей. Также североатлантические киты часто страдают от голода, что может быть связано с изменениями окружающей среды.

Не совсем удивительно то, что ученые выяснили настоящую продолжительность жизни гладких китов только сейчас. Необходимая технология изучения возраста этих млекопитающих была разработана в середине XX века, но к тому моменту необходимые данные просто не были доступны.

По словам авторов исследования, ученые не знали, как определить возраст гладких китов до 1955 года, когда закончилась эпоха промышленного китобойного промысла. Но к тому времени осталось не так много старых китов для изучения. Поэтому многие годы ученые считали, что гладкие киты живут почти в два раза меньше, чем выяснилось сейчас.

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