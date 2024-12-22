Зовсім інший світ: що сталося б, якби перси перемогли Александра Македонського (фото)

Вчені вважають, що світ, у якому ми живемо, змінився б до невпізнання, якби походи царя Македонії в Азію не увінчалися успіхом.

Related video

Александр Македонський побудував величезну імперію, яка простягалася від Балканського півострова до Індії всього за 13 років, коли він був царем Македонії з 336 по 323 рік до н.е. Його завоювання почалися в Персії, де він воював з військами царя Дарія III на території сучасних Туреччини, Іраку, Ірану та Єгипту. Після перемоги над Перською імперією він рушив далі на схід, завойовуючи землі сучасних Афганістану та Пакистану. Він хотів завоювати територію сучасної Індії, але повернув назад. У 323 році Александр Македонський раптово помер у Вавилоні, на території сучасного Іраку. Учені розповіли, яким був би сучасний світ, якби цар Македонії програв персам, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після смерті Александра Македонського його імперія розпалася, а полководці його армії захопили владу в різних частинах цієї імперії, утворивши окремі держави. Згодом грецька мова і культура процвітали на Близькому Сході впродовж кількох століть.

Римське погруддя Александра Македонського, витягнуте з руїн Геркуланума Фото: Wikipedia

Що було б, якби Александр Македонський одразу програв персам?

Але що, якби перси перемогли Александра Македонського на самому початку війни? Як би розвивалася історія? Історичні записи свідчать про те, що це ледь не сталося в першій великій битві військ царя Македонії з військами Перської імперії 334 року до н. е. біля річки Гранік у сучасній Туреччині, каже історик Френк Холт з Університету Х'юстона, США.

Історик Ніколаус Овертум з Університету штату Вашингтон, США, вважає, що, якби перси перемогли Александра Македонського, то світ, у якому ми живемо, змінився б до невпізнання. За словами вченого, завоювання Александра Македонського і наступний період часу поклали початок елліністичній епосі. Це був період колосального культурного, економічного та геополітичного обміну, змін і зростання, коли грецька цивілізація справила великий вплив на суспільства від Європи до Індії.

Завоювання Александра Македонського Фото: Wikipedia

Овертум вважає, що якби Александр Македонський зазнав поразки у війні з персами, то християнство, яке з'явилося тільки через 300 років після смерті царя Македонії, могло б зникнути, перш ніж воно змогло широко поширитися. За словами історика, грецьку мову використовували для запису і поширення ранніх вчень християнства, і її використовували для швидкого поширення християнських ідей по всьому Середземномор'ю і Близькому Сходу.

Якби не було елліністичної епохи, то грецька мова не стала б однією з найпопулярніших мов античності. Тож раннім християнам довелося б використовувати менш ефективну й відому мову для своїх писань і проповідей. Тому християнство могло б не стати світовою релігією, та й узагалі могло б зникнути на початку нашої ери, вважає Овертум.

За словами Голта, історія змінилася б і в багатьох інших напрямках, якби перси перемогли Александра Македонського. Замість елліністичного світу, який змінив багато суспільств в епоху античності, існував би Перський світ, відомий своєю терпимістю. Цей світ поширився б від Індії до щонайменше Греції. Таким чином Перська імперія контролювала б більшу частину Близького Сходу, де люди могли б вільно сповідувати свою власну релігію та мати власні культурні звичаї. Столиця Перської імперії, місто Персеполь, яке захопили і зруйнували війська Александра Македонського, могло б змагатися за своєю величчю з Римом і Афінами.

Грецькі колоністи не змогли б розселитися територією Близького Сходу та Єгипту, а отже, не було б створено багато знаменитих міст, які стали центрами грецької культури. Тобто ніякого елліністичного світу не існувало б, каже Холт. Не було б і династії Птолемеїв, яка майже 300 років керувала Стародавнім Єгиптом, а Клеопатра, на думку історика, не стала б однією з найвідоміших цариць у світі.

Імперія Александра Македонського Фото: Wikipedia

Що було б, якби Александр Македонський програв персам пізніше?

Якби Александр Македонський зазнав поразки від персів пізніше, наприклад, під час битви при Гавгамелах (нинішній Ірак) у 331 році до н.е., то історія все одно була б змінилася, хоча й не так сильно. На той час Александр Македонський захопив Єгипет і заснував Александрію, і це місто, можливо, все ще процвітало б, вважає Холт.

Якби цар Македонії програв війну з персами ще пізніше, наприклад, під час битви з новим царем Перської імперії Бессом (він замінив на цій посаді Дарія III), то історія все одно була б іншою.

Можливо, новий перський цар зміг би відновити Персеполь і повернути контроль над Єгиптом і східним Середземномор'ям, тобто територіями, де зараз розташовані Ізраїль, Ліван, частина Сирії та Йорданії.

З іншого боку, Перська імперія могла б стати ще більш роздробленою, ніж імперія Александра Македонського. Таким чином Римська імперія могла б почати завоювання Азії та Єгипту раніше і таким чином могла б стати набагато більшою, ніж вона була. Історики не виключають того, що римляни могли б побудувати імперію неймовірних розміром, яка б протиралася від Британських островів і Піренейського півострова на заході до Індії на сході. До чого б це призвело можна тільки гадати. У цьому разі наш світ, найімовірніше, виглядав би зовсім по-іншому, адже, можливо, Римська імперія змогла б вистояти під натиском германських племен, і подальша історія людської цивілізація пішла б іншим шляхом.

Римська імперія в 117 році н.е. Фото: Wikipedia

Як уже писав Фокус, у Чехії під час будівництва дороги виявили загублене місто. Йому 7000 років і там добували золото. На місці стародавнього поселення було виявлено артефакти з неоліту, періоду існування Гальштатської культури, Латенської культури і з Середніх віків.