Неожиданное открытие: что-то в ядре Земли меняет продолжительность суток на планете

Ученые выяснили, что расплавленное внешнее ядро нашей планеты влияет на продолжительность цикла смены дня и ночи.

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Сутки на Земле длятся 24 часа, а это значит, что за это время наша планета совершает полный оборот вокруг своей оси. Но Земля – это сложный мир, который вращается вокруг Солнца со скоростью 107 000 км/час, вокруг которого вращается Луна, оказывающая гравитационное влияние на нашу планету. Поэтому вращение Земле не строго соответствует 24-часовому временному интервалу. Многие колебания продолжительности суток на Земле имеют известные причины. Но в масштабах от десятилетий до тысячелетий ученые заметили мельчайшие колебания продолжительности суток, которые немного сложнее определить. Теперь ученые считают, что нашли ответ в расплавленном внешнем железном ядре Земли, которое оказывает влияние на вращение планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет ScienceAlert.

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Существуют разные колебания, которые способствуют изменениям продолжительности суток на Земле. Одно из них составляет примерно 1,72 миллисекунды в столетие, и оно вызвано гравитационным влиянием Луны и медленным поднятием земной коры, когда ее когда-то придавливал древний лед. Изменение объемов воды также может влиять на вращение Земли, поскольку масса перемещается под ее поверхностью, как и объемы льда.

В десятилетних масштабах колебание в 2–3 миллисекунды было связано с крупномасштабными потоками в жидком ядре Земли. Но есть еще одно колебание в 3–4 миллисекунды каждую тысячу лет, и его причина неясна.

Время колебания согласуется с движением на границе внешнего ядра и мантии, но предыдущая попытка связать эту модель с данными наблюдений не была полностью успешной. По словам ученых, с тех пор методы теоретического моделирования и сбор данных наблюдений значительно улучшились. Поэтому они решили попробовать еще раз.

Чтобы точно определить правильное колебание, ученым нужно было вычесть все другие известные колебания. Пришлось моделировать смещения объема льда и воды и определить то, как они изменяют вращение Земли. Также ученые учитывали влияние Луны и поднятие земной коры. Таким образом они обнаружили признаки влияния внешнего ядра на вращение Земли.

Внутренняя структура Земли: кора, мантия, жидкое ядро, твердое ядро Фото: ScienceAlert

Ученые использовали измерения магнитного поля Земли, полученные из древних горных пород и современные измерения магнитного поля. Также авторы исследования использовали данные о вращении Земли за почти 2700 лет.

В результате выяснилось, что влияние смещения массы льда и воды на Земле было намного меньше, чем считалось ранее. Более того, колебания в тысячелетних временных масштабах соответствовали упрощенной модели магнитогидродинамики внешнего жидкого ядра Земли.

Это не значит, что ученые полностью раскрыли тайну изменения в продолжительности суток на нашей планете. Результаты показывают, что нужно гораздо более внимательно присмотреться к нашей планете, если мы хотим выяснить все небольшие влияния, которые заставляют ее колебаться во время вращения. И нужен более крупный набор данных.

По словам ученых, результаты показывают важность внутренней геодинамики для долгопериодических колебаний продолжительности суток, особенно из-за движения расплавленного железа во внешнем ядре Земли.

Как уже писал Фокус, Вселенная не такая, как мы думаем, ведь физики разрушили теорию загадочной силы космоса. Ученые считают, что таинственная темная энергия на самом деле не существует, а Вселенная расширяется неравномерно.

Также Фокус писал о том, что случилось бы, если бы персы победили Александра Македонского. Ученые считают, что мир, в котором мы живем, изменился бы до неузнаваемости, если бы походы царя Македонии в Азию не увенчались успехом.