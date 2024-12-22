Несподіване відкриття: щось у ядрі Землі змінює тривалість доби на планеті

Учені з'ясували, що розплавлене зовнішнє ядро нашої планети впливає на тривалість циклу зміни дня і ночі.

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Доба на Землі триває 24 години, а це означає, що за цей час наша планета робить повний оберт навколо своєї осі. Але Земля — це складний світ, який обертається навколо Сонця зі швидкістю 107 000 км/год, навколо якого обертається Місяць, що чинить гравітаційний вплив на нашу планету. Тому обертання Землі не строго відповідає 24-годинному часовому інтервалу. Багато коливань тривалості доби на Землі мають відомі причини. Але в масштабах від десятиліть до тисячоліть учені помітили найдрібніші коливання тривалості доби, які трохи складніше визначити. Тепер учені вважають, що знайшли відповідь у розплавленому зовнішньому залізному ядрі Землі, яке впливає на обертання планети. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише ScienceAlert.

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Існують різні коливання, які сприяють змінам тривалості доби на Землі. Одне з них становить приблизно 1,72 мілісекунди на століття, і воно спричинене гравітаційним впливом Місяця та повільним підняттям земної кори, коли її колись притискав стародавній лід. Зміна обсягів води також може впливати на обертання Землі, оскільки маса переміщується під її поверхнею, як і обсяги льоду.

У десятирічних масштабах коливання в 2-3 мілісекунди було пов'язане з великомасштабними потоками в рідкому ядрі Землі. Але є ще одне коливання в 3-4 мілісекунди кожну тисячу років, і його причина незрозуміла.

Час коливання узгоджується з рухом на кордоні зовнішнього ядра і мантії, але попередня спроба пов'язати цю модель з даними спостережень не була повністю успішною. За словами вчених, відтоді методи теоретичного моделювання та збір даних спостережень значно покращилися. Тому вони вирішили спробувати ще раз.

Щоб точно визначити правильне коливання, вченим потрібно було відняти всі інші відомі коливання. Довелося моделювати зміщення об'єму льоду і води та визначити те, як вони змінюють обертання Землі. Також учені враховували вплив Місяця та підняття земної кори. Таким чином вони виявили ознаки впливу зовнішнього ядра на обертання Землі.

Внутрішня структура Землі: кора, мантія, рідке ядро, тверде ядро Фото: ScienceAlert

Вчені використовували вимірювання магнітного поля Землі, отримані з давніх гірських порід і сучасні вимірювання магнітного поля. Також автори дослідження використали дані про обертання Землі за майже 2700 років.

У результаті з'ясувалося, що вплив зміщення маси льоду і води на Землі був набагато меншим, ніж вважалося раніше. Ба більше, коливання в тисячолітніх часових масштабах відповідали спрощеній моделі магнітогідродинаміки зовнішнього рідкого ядра Землі.

Це не означає, що вчені повністю розкрили таємницю зміни в тривалості доби на нашій планеті. Результати показують, що потрібно набагато уважніше придивитися до нашої планети, якщо ми хочемо з'ясувати всі невеликі впливи, які змушують її коливатися під час обертання. І потрібен більший набір даних.

За словами вчених, результати показують важливість внутрішньої геодинаміки для довгоперіодичних коливань тривалості доби, особливо через рух розплавленого заліза в зовнішньому ядрі Землі.

Як уже писав Фокус, Всесвіт не такий, як ми думаємо, адже фізики зруйнували теорію загадкової сили космосу. Вчені вважають, що таємнича темна енергія насправді не існує, а Всесвіт розширюється нерівномірно.

Також Фокус писав про те, що сталося б, якби перси перемогли Олександра Македонського. Вчені вважають, що світ, у якому ми живемо, змінився б до невпізнання, якби походи царя Македонії в Азію не увінчалися успіхом.