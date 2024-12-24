Огненный шар в небе: над Америкой сгорели китайский спутник и космическая ракета (видео)

За последние дни сразу двое неработающих китайских объектов упали на Землю над Северной Америкой.

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Яркий огненный шар осветил ночное небо над некоторыми южными штатами США, но это был не метеор, как считали некоторые наблюдатели. Это был китайский космический мусор, а именно неработающий спутник. Нечто подобное наблюдали жители Пуэрто-Рико, но это была неработающая китайская космическая ракета, пишет Space.

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Китайский спутник Superview 1-02 сгорел в атмосфере над США поздно вечером 21 декабря и огненный шар, в который превратился аппарат во время входа в атмосферу был виден жителям сразу 12 штатов. Спутник Superview 1-02, который занимался получением изображений Земли, летел со скоростью 27 400 км/ч, когда он вошел в нашу атмосферу Земли.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который занимается отслеживанием запусков и падений спутников, сообщил, что этим спутником управляла компания SpaceView из Пекина. По словам Макдауэлла, с января 2023 года этот спутник был космическим мусором, ведь находился на орбите в нерабочем состоянии и был лишь вопрос времени, когда он упадет на Землю.

Падение спутника и его разрушение в атмосфере наблюдали многие жители США. Социальные сети заполнили фотографии и видеоролики огненного шара в небе, в который превратился мертвый спутник. Некоторые наблюдатели приняли этот огненный шар за падение метеора. По словам Макдауэлла, этот спутник был достаточно маленьким, а потому должен был полностью сгореть в атмосфере, хотя существует вероятность, что некоторые маленькие обломки могли упасть на землю.

Спутник Superview 1-02 был одним из двух спутников серии Superview 1, которые были запущены на орбиту в декабре 2016 года. Второй спутник назывался Superview 1-01. Вместо того, чтобы разместить спутники на круговой орбите на высоте примерно 530 км над поверхностью Земли, они были размещены эллиптической орбите высотой от 214 до 524 км над нашей планетой. Со временем два спутника постепенно поднялись еще выше и начали миссию.

Спутники серии SuperView 1 были первыми в истории Китая коммерческими спутниками, созданными для наблюдения за Землей с помощью камер с высоким разрешением. Каждый спутник весил примерно 560 кг. В последующие годы компания SpaceView запустила серию дополнительных спутников, чтобы создать группировку космических аппаратов для съемки Земли.

Спутник SuperView 1-02 стал вторым китайским космическим объектом, который сгорел в небе над Северной Америкой за последние дни. 20 декабря китайская космическая ракета распалась на части в атмосфере над Пуэрто-Рико.

Ракета "Чанчжэн-4B" длиной 44 метра была запущена 16 августа этого года. Она вывела в космос засекреченные спутники Yaogan-43. Первая ступень ракеты осталась кружить на орбите, но затем начала терять высоту и в итоге вошла в атмосферу, распалась на части и сгорела примерно на высоте 113 км.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новый тип космических взрывов. Новая разновидность космических взрывов возникает на так называемых мертвых звездах и получила название миллиновая.

Также Фокус писал о том, что астрономы разгадали давнюю загадку, которая не давала покоя ученым, и связана она с существованием планет в ранней Вселенной, которых не должно быть.