Вогняна куля в небі: над Америкою згоріли китайський супутник і космічна ракета (відео)

За останні дні одразу два неробочих китайських об'єкти впали на Землю над Північною Америкою.

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Яскрава вогняна куля осяяла нічне небо над деякими південними штатами США, але це був не метеор, як вважали деякі спостерігачі. Це було китайське космічне сміття, а саме, неробочий супутник. Щось подібне спостерігали жителі Пуерто-Ріко, але це була відпрацьована китайська космічна ракета, пише Space.

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Китайський супутник Superview 1-02 згорів в атмосфері над США пізно ввечері 21 грудня, і вогняну кулю, на яку перетворився апарат під час входу в атмосферу, бачили жителі одразу 12 штатів. Супутник Superview 1-02, який займався отриманням зображень Землі, летів зі швидкістю 27 400 км/год, коли він увійшов у нашу атмосферу Землі.

Джонатан Макдавелл, астрофізик із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, який займається відстежуванням запусків і падінь супутників, повідомив, що цим супутником керувала компанія SpaceView із Пекіна. За словами Макдавелла, із січня 2023 року цей супутник був космічним сміттям, адже перебував на орбіті в неробочому стані і було лише питання часу, коли він впаде на Землю.

Падіння супутника і його руйнування в атмосфері спостерігали багато жителів США. Соціальні мережі заповнили фотографії та відеоролики вогняної кулі в небі, на яку перетворився мертвий супутник. Деякі спостерігачі прийняли цю вогняну кулю за падіння метеора. За словами Макдавелла, цей супутник був досить маленьким, а тому повинен був повністю згоріти в атмосфері, хоча є ймовірність, що деякі маленькі уламки могли впасти на землю.

Супутник Superview 1-02 був одним із двох супутників серії Superview 1, які були запущені на орбіту в грудні 2016 року. Другий супутник називався Superview 1-01. Замість того, щоб розмістити супутники на круговій орбіті на висоті приблизно 530 км над поверхнею Землі, їх розмістили на еліптичній орбіті висотою від 214 до 524 км над нашою планетою. Згодом два супутники поступово піднялися ще вище і почали місію.

Супутники серії SuperView 1 були першими в історії Китаю комерційними супутниками, створеними для спостереження за Землею за допомогою камер із високою роздільною здатністю. Кожен супутник важив приблизно 560 кг. У наступні роки компанія SpaceView запустила серію додаткових супутників, щоб створити угруповання космічних апаратів для зйомки Землі.

Супутник SuperView 1-02 став другим китайським космічним об'єктом, який згорів у небі над Північною Америкою за останні дні. 20 грудня китайська космічна ракета розпалася на частини в атмосфері над Пуерто-Ріко.

Ракета "Чанчжен-4B" довжиною 44 метри була запущена 16 серпня цього року. Вона вивела в космос засекречені супутники Yaogan-43. Перший ступінь ракети залишився кружляти на орбіті, але потім почав втрачати висоту і зрештою увійшов в атмосферу, розпався на частини та згорів приблизно на висоті 113 км.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили новий тип космічних вибухів. Новий різновид космічних вибухів виникає на так званих мертвих зірках і отримав назву мілліновий.

Також Фокус писав про те, що астрономи розгадали давню загадку, яка не давала спокою вченим, і пов'язана вона з існуванням планет у ранньому Всесвіті, яких не повинно бути.