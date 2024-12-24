Под самой высокой горой Америки скрывается секрет: его протяженность 998 километров

Ученые наконец-то смогли выяснить, каким образом "выросла" самая высокая гора Северной Америки Денали.

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Ученые наконец-то смогли выяснить, как образовался разлом, который дал начало самой высокой горе Северной Америки Денали, пишет LiveScience.

Новое исследование показало, что разлом Денали является древним швом, где когда-то соединились два массива суши. Дело в том, что между 72 и 56 млн лет назад океаническая плита, которая называется террейн Врангелия, врезалась в западный край Северной Америки и застряла на том же месте.

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"Теперь мы лучше понимает рост литосферы вдоль западного края Северной Америки", — говорит геолог из Университета Аляски в Фэрбанксе и ведущий автор статьи Шон Риган.

Он объясняет, что разлом Денали относится к сдвиговым разломам, где две части континентальной коры скользят мимо друг друга. Еще в 2002 году этот разлом основательно тряхнуло, что вызвало землетрясение магнитудой 7,9.

В своей работе Риган изучил три участка этого разлома: горы Клируотер на юго-востоке Аляски, озеро Клуэйн на канадской территории Юкон и Береговые горы около Джуно. Все три участка располагаются в сотнях километров друг от друга вдоль всей линии разлома. Участки разбросаны примерно на территории протяженностью 998 км.

Анализ показал, что несмотря на расстояние, все три участка разлома образовались в одно и то же время и в одном месте. Какое-то время спустя они были разорваны, когда две стороны разлома скользнули против друг друга. Но до недавнего времени никак не удавалось подтвердить эту теорию.

Для того, чтобы наконец-то поставить точку в этой истории, Риган изучил минерал монацит во всех трем местах на разломе. Данный минерал включает в себя редкоземельные элементы, которые изменяются по мере того, как меняется включающая его порода под воздействием давления или высокой температуры. Именно это дает геологам понять историю изучаемой породы.

Результаты показывают, что эти три региона образовались в одном и том же месте и в одно и то же время. Это место было конечной зоной шва между Североамериканской плитой и субплитой Врангеля, мини-тектонической плитой, которая составляет часть сложной головоломки северного побережья Тихого океана.

Напомним, ученые говорят, что на планете горы образуются разными способами, даже эрозия может поднимать вверх горные пики.