Під найвищою горою Америки ховається секрет: його протяжність 998 кілометрів

Вчені нарешті змогли з'ясувати, яким чином "виросла" найвища гора Північної Америки Деналі.

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Учені нарешті змогли з'ясувати, як утворився розлом, який дав початок найвищій горі Північної Америки Деналі, пише LiveScience.

Нове дослідження показало, що розлом Деналі є давнім швом, де колись з'єдналися два масиви суші. Річ у тім, що між 72 і 56 млн років тому океанічна плита, яка називається террейн Врангелія, врізалася в західний край Північної Америки й застрягла на тому ж місці.

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"Тепер ми краще розуміємо зростання літосфери вздовж західного краю Північної Америки", — каже геолог з Університету Аляски у Фербанксі та провідний автор статті Шон Ріган.

Він пояснює, що розлом Деналі належить до зсувних розломів, де дві частини континентальної кори ковзають повз одна одну. Ще 2002 року цей розлом ґрунтовно труснуло, що спричинило землетрус магнітудою 7,9.

У своїй роботі Ріган вивчив три ділянки цього розлому: гори Кліруотер на південному сході Аляски, озеро Клуейн на канадській території Юкон і Берегові гори біля Джуно. Усі три ділянки розташовуються за сотні кілометрів одна від одної вздовж усієї лінії розлому. Ділянки розкидані приблизно на території протяжністю 998 км.

Аналіз показав, що попри відстань, усі три ділянки розлому утворилися в один і той самий час і в одному місці. Через якийсь час вони були розірвані, коли дві сторони розлому ковзнули один проти одного. Але до недавнього часу ніяк не вдавалося підтвердити цю теорію.

Для того, щоб нарешті поставити крапку в цій історії, Ріган вивчив мінерал монацит у всіх трьох місцях на розломі. Цей мінерал містить рідкоземельні елементи, які змінюються в міру того, як змінюється порода, що містить його, під впливом тиску або високої температури. Саме це дає геологам зрозуміти історію досліджуваної породи.

Результати показують, що ці три регіони утворилися в одному і тому ж місці й в один і той же час. Це місце було кінцевою зоною шва між Північноамериканською плитою і субплитою Врангеля, міні-тектонічною плитою, яка становить частину складної головоломки північного узбережжя Тихого океану.

Нагадаємо, вчені кажуть, що на планеті гори утворюються різними способами, навіть ерозія може підіймати вгору гірські піки.