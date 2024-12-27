Цыпленок с интересом рассматривает Вселенную: сделан снимок необычного космического объекта (фото)

Очень большой телескоп запечатлел необычной формы космический объект, который находится в 6,5 тыс. световых лет от Земли.

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Очень большой телескоп сделал снимок туманности "Бегущий цыпленок". Далекое газовое облако похоже на любопытного цыпленка, который с интересом рассматривает Вселенную, пишет Space.com.

На снимке телескопа запечатлена эмиссионная туманность – яркое облако ионизированного газа, излучающее собственный свет. Оно расположено на расстоянии около 6 500 световых лет от Земли в южной части созвездия Центавра.

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Формально туманность известна как IC 2872 или Gum 40, однако ее также шутливо называют туманностью "Бегущий цыпленок", говорится в заявлении ESO.

Туманности, состоящие из облаков газа, могут принимать различные формы. Одна из интерпретаций IC 2872 заключается в том, что она напоминает голову курицы, которая видна в правом нижнем углу изображения с головой, наклоненной вверх. Яркая область звездообразования кажется светящимся клювом, от которого к макушке головы курицы тянутся более темные облака, похожие на гороховый гребень.

Фото: ESO/VPHAS+ team

Впервые эта туманность была занесена в каталог в 1888 году датским астрономом Джоном Луисом Эмилем Дрейером. На основе его исследований был создан каталок туманностей и звездных скоплений.

Позже Дрейер добавил еще два каталога, включающих 5 386 небесных объектов. В то время эта туманность называлась IC 2872. Этот каталог используется и по сей день, последний раз он был обновлен в 2019 году, добавив еще 13 957 новых объектов.

Название Gum 40 происходит от работы австралийского астронома Колина Стэнли Гама. В 1955 году он создал каталог Gum из 84 эмиссионных туманностей на южном небе, включая эту.

"По мере совершенствования телескопов и инструментов открываются все новые и новые объекты глубокого космоса, поэтому списки и каталоги никогда не будут полными", — говорится в заявлении Европейского космического агентства.

Эмиссионные туманности, подобные IC 2872, образуются, когда интенсивное излучение звезд внутри или вблизи туманности приводит в движение окружающий газ и заставляет его светиться различными цветами в зависимости от типа присутствующего газа. Звезды рождаются в облаках газа и пыли, поэтому туманности являются очагами нового звездообразования.

На новом снимке VLT разбросано множество молодых ярко-голубых звезд, в том числе одна, которая, похоже, обозначает правый глаз цыпленка.

Напомним, телескоп Уэбб раскрыл секреты самой известной туманности. Космический телескоп Уэбб сделал новый потрясающий снимок туманности Кольцо, ширина которой 1 световой год. Результаты впечатлили астрономов.