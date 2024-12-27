Курча з цікавістю розглядає Всесвіт: зроблено знімок незвичайного космічного об'єкта (фото)

Дуже великий телескоп сфотографував незвичайної форми космічний об'єкт, який розташований за 6,5 тис. світлових років від Землі.

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Дуже великий телескоп зробив знімок туманності "Курча, що біжить". Далека газова хмара схожа на цікаве курча, яке з цікавістю розглядає Всесвіт, пише Space.com.

На знімку телескопа зображена емісійна туманність — яскрава хмара іонізованого газу, що випромінює власне світло. Вона розташована на відстані близько 6 500 світлових років від Землі в південній частині сузір'я Центавра.

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Формально туманність відома як IC 2872 або Gum 40, проте її також жартівливо називають туманністю "Курча, що біжить", йдеться в заяві ESO.

Туманності, що складаються з хмар газу, можуть набувати різних форм. Одна з інтерпретацій IC 2872 полягає в тому, що вона нагадує голову курки, яку видно в правому нижньому кутку зображення з головою, нахиленою вгору. Яскрава область зореутворення здається світловим дзьобом, від якого до верхівки голови курки тягнуться темніші хмари, схожі на гороховий гребінь.

Фото: ESO/VPHAS+ team

Уперше цю туманність було занесено до каталогу 1888 року данським астрономом Джоном Луїсом Емілем Дреєром. На основі його досліджень було створено каталок туманностей і зоряних скупчень.

Пізніше Дреєр додав ще два каталоги, що включають 5 386 небесних об'єктів. У той час ця туманність називалася IC 2872. Цей каталог використовується і донині, востаннє його було оновлено 2019 року, додавши ще 13 957 нових об'єктів.

Назва Gum 40 походить від роботи австралійського астронома Коліна Стенлі Гама. У 1955 році він створив каталог Gum із 84 емісійних туманностей на південному небі, включно з цією.

"У міру вдосконалення телескопів та інструментів відкривають дедалі нові й нові об'єкти глибокого космосу, тому списки і каталоги ніколи не будуть повними", — ідеться в заяві Європейського космічного агентства.

Емісійні туманності, подібні до IC 2872, утворюються, коли інтенсивне випромінювання зірок усередині або поблизу туманності приводить у рух навколишній газ і змушує його світитися різними кольорами залежно від типу присутнього газу. Зірки народжуються в хмарах газу і пилу, тому туманності є осередками нового зореутворення.

На новому знімку VLT розкидано безліч молодих яскраво-блакитних зірок, зокрема одна, яка, схоже, позначає праве око курчати.

Нагадаємо, телескоп Вебб розкрив секрети найвідомішої туманності. Космічний телескоп Вебб зробив новий приголомшливий знімок туманності Кільце, ширина якої 1 світловий рік. Результати вразили астрономів.