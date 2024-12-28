Археологи Британии обнаружили во время раскопок редкий меч времен короля Артура (фото)

Меч имеет серебряно-позолоченную рукоять, на которой есть декоративный рисунок, а лезвие содержит руническую надпись. Специалисты считают, что возраст найденной реликвии составляет не менее 1500 лет.

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В британском графстве Кент археологи проводят масштабные раскопки, во время которых нашли редкий меч VI века, который очень хорошо сохранился. Об исторической находке сообщает издание The Guardian.

Журналисты пишут, что специалисты по археологии отыскали соответствующий артефакт во время поисковых работ на ранее неизвестном кладбище англосаксов. Сам меч имеет серебряно-позолоченную рукоять, на которой есть декоративный рисунок, а само лезвие содержит руническую надпись. К рукояти был прикреплен перстень, что по версии специалистов может означать преданность присяге королю или человеку высокого сословия.

Найденный меч (фото: The Guardian)

В той же могиле, где специалисты нашли меч, нашли золотой кулон с изображением змеи или дракона. Такие подвески в те времена были предметами гардероба женщины высокого социального статуса, из-за чего исследователи считают это подарком умершему от кого-то из родственников или предка. В соседних мужских могилах были найдены щиты и копья, а в женских — ножи, броши и пряжки.

СМИ добавляет, что при изучении меча под микроскопом там были найдены куколки мух. Специалисты говорят, что так могло произойти только в случае, если тело не сразу похоронили, а родственникам покойного дали время на прощание.

Эксперты сейчас установили, что найденные предметы из разных могли относятся к 5 и 6 веку нашей эры, а предметы быта имели отношение к лицам скандинавского и франкского происхождения. Это свидетельствует о том, каким образом менялось население графства Кент в это историческое время.

На данный момент археологи провели раскопки уже 12 захоронений на этом англосаксонском кладбище. В общем исследователи планируют исследовали еще 200 захоронений, на которые уйдут годы исследований и изучений.

Сейчас на месте англосаксонского кладбища продолжаются соответствующие работы. Также специалисты опасаются риска разорения могил, поэтому место проведения археологических раскопок продолжают держат в тайне.

"Мы держим название места в тайне. Это очень богатое кладбище. Это была бы настоящая трагедия, если бы оно стало хорошо известным до того, как мы его раскопали", — сказал археолог Дункар Сеер.

СМИ пишут, что найденный меч и другие артефакты пройдут длительный процесс консервации, а затем окажутся в Музее города Фолкстон. Ученые также пообещали, что по результатам собственных исследований обнародуют шестисерийный сериал, который выйдет в эфир британского телевидения 7 января.

Напомним, Фокус писал, что древние мечи с Балеарских островов стали свидетельством развития технологий. Ученые узнали интересные подробности о торговле и культурном обмене той эпохи. Также исследователи смогли узнать, откуда материалы попали на острова.

Также мы рассказывали, что в Польше нашли тысячелетний меч воина-викинга. Эксперты считают, что именно этот меч принадлежит к типу Ulfberht — оружия, которое знаменует переход от меча викингов к средневековому рыцарскому мечу.