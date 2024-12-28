Археологи Британії виявили під час розкопок рідкісний меч часів короля Артура (фото)

Меч має срібно-позолочене руківʼя, на якому є декоративний малюнок, а лезо містить рунічний напис. Фахівці вважають, що вік знайденої реліквії складає не менше 1500 років.

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В британському графстві Кент археологи проводять масштабні розкопки, під час яких знайшли рідкісний меч VI сторіччя, який дуже добре зберігся. Про історичну знахідку повідомляє видання The Guardian.

Журналісти пишуть, що фахівці з археології відшукати відповідний артефакт під час пошукових робіт на раніше невідомому кладовищі англосаксів. Сам меч має срібно-позолочене руківʼя, на якому є декоративний малюнок, а саме лезо містить рунічний напис. До руківʼя був прикріплений перстень, що за версію фахівців може значити відданість присязі королю чи або людині високого стану.

Віднайдений меч (фото: The Guardian)

У тій же могилі, де фахівці знайшли меча, знайшли золотий кулон зі зображенням змії чи дракона. Такі підвіски в ті часи були предметами гардеробу жінки високого соціального статусу, через що дослідники вважають це подарунком померлому від когось з родичів або пращура. В сусідніх чоловічих могилах були знайдені щити та списи, а в жіночих — ножі, брошки та пряжки.

ЗМІ додає, що під час вивчення меча під мікроскопом там були знайдені лялечки мух. Фахівці говорять, що так могло статися лише у випадку, якщо тіло не одразу поховали, а родичам покійного дали час на прощання.

Експерти наразі встановили, що знайдені предмети з різних могли належать до 5 та 6 сторіччя нашої ери, а предмети побуту мали стосунок до осіб скандинавського та франкського походження. Це свідчить про те, яким чином змінювалося населення графства Кент у цей історичний час.

На цю мить археологи провели розкопки вже 12 поховань на цьому англосаксонському кладовищі. Загалом дослідники планують дослідили ще 200 захоронень, на які підуть роки досліджень та вивчень.

Наразі на місці англосаксонського кладовища тривають відповідні роботи. Також фахівці побоюються ризику розорення могил, тому місце проведення археологічних розкопок продовжують тримають у таємниці.

"Ми тримаємо назву місця в таємниці. Це дуже багате кладовище. Це була б справжня трагедія, якби воно стало добре відомим до того, як ми його розкопали", — сказав археолог Дункар Сеєр.

ЗМІ пишуть, що знайдений меч та інші артефакти пройдуть тривалий процес консервації, а потім опиняться в Музеї міста Фолкстон. Вчені також пообіцяли, що за результатами власних досліджень оприлюднять шестисерійний серіал, який вийде в ефір британського телебачення 7 січня.

Нагадаємо, Фокус писав, що древні мечі з Балеарських островів стали свідченням розвитку технологій. Вчені дізналися цікаві подробиці про торгівлю й культурний обмін тієї епохи. Також дослідники змогли дізнатися, звідки матеріали потрапили на острови.

Також ми розповідали, що в Польщі знайшли тисячолітній меч воїна-вікінга. Експерти вважають, що саме цей меч належить до типу Ulfberht — зброї, яка знаменує перехід від меча вікінгів до середньовічного лицарського меча.