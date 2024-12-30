Крупнейшая в истории гибель вида: названо то, что погубило миллионы морских птиц (фото)

Исследователи провели расследование крупнейшей гибели одного вида в современной истории и готовы назвать виновника всех этих смертей.

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В период с 2014 по 2016 год ученые зафиксировали массовую гибель кайр — невысоких и крепких морских птиц с перьями в виде смокинга, которые гнездятся большими колониями на островах или прибрежных скалах, держась как можно ближе к океану. Их также часто называют "летающими пингвинами". Именно океан является для них основным источником пищи — здесь птицы охотятся на рыбу, кальмаров, осьминогов и ракообразных, пишет Daily Mail.

Однако ученые зафиксировали невероятно массовую гибель, причем сокращение популяции было столь велико, что ученые назвали это событие "крупнейшей в современной истории гибелью одного вида". Исследователи провели расследование и теперь готовы назвать виновника массовой гибели птиц — считается, что причиной вымирания стала океанская "капля".

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Напомним, что "капля" — большая масса необычно теплой воды у побережья Северной Америки в Тихом океане. Теперь ученые считают, что именно она стала причиной гибели половины популяции кайры на Аляске.

В ходе исследования ученые обнаружили, что волна тепла в период с 2014 по 2016 год, вероятно, стала самой интенсивной морской волной в истории — в результате чего температура океана взлетела почти на 4 градуса по Цельсию. Предполагается, что такой скачок температуры дестабилизировал погоду и прибрежные экосистемы от Калифорнии до Аляски — увы, это привело к сокращению запасов пищи для морских птиц, в том числе и кайр, вызвав массовую гибель.

Исследователи также отмечают, что массовая гибель птиц сильно отразилась на коренных общинах Аляски, поскольку кайры являются важным источником мяса и яиц. Эксперты говорят, что сокращение популяции теперь угрожает традиционным методам добычи и культурным связям.

Известно, что до наступления аномальной жары на Аляске обитало около 8 миллионов кайр — для понимания, они составляли около четверти всей мировой популяции вида. Ученые считают, что популяция морских птиц всего за 2 года сократилась до 4 миллионов. Более того, кайры не проявляют никаких признаков восстановления.

Морская волна тепла, известная как "капля", уничтожила половину популяции кайры на Аляске Фото: National Park Service

В предыдущем исследовании, проведенном в 2020 году, ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной массового вымирания кайр стал голод из-за аномальной жары в океане. В то время они оценивали число погибших от 62 000 до 1 миллиона. Новое исследование теперь выявило полный масштаб этого вымирания — ученые считают, что массовая гибель морских птиц стала самой масштабной в современной истории.

По словам соавтора исследования, профессора водных и рыбных наук и биологии Джулии Пэрриш, результаты их с коллегами работы показывают четкие и невероятно долгосрочные последствия морской волны тепла для целого вида морских хищников. Важно, что эффект волны тепла был не через тепловой стресс для птиц, а скорее через сдвиги в пищевой цепи.

В ходе нового исследования ученые проанализировали 13 колоний, обследованных в период с 2008 по 2022 год, и обнаружили, что размер колонии в заливе Аляска сократился приблизительно вдвое после появления "капли" в океане. Колонии вдоль восточной части Берингова моря столкнулись с еще более резким снижением на 75%. В общей сложности, по мнению ученых, погибло около 4 миллионов птиц.

Популяции тонких кайр ранее колебались, испытывая меньшие вымирания, от которых они в конечном итоге смогли восстановиться. Но последнее массовое вымирание, по мнению авторов исследования, оказалось слишком большим — ученые опасаются, что морские птицы попросту не смогут восстановиться.

Ранее Фокус писал о раскаленных "каплях" в Тихом океане: ученые наконец-то раскрыли их секрет.