Найбільша в історії загибель виду: названо те, що згубило мільйони морських птахів (фото)

Дослідники провели розслідування найбільшої загибелі одного виду в сучасній історії та готові назвати винуватця всіх цих смертей.

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У період з 2014 до 2016 року вчені зафіксували масову загибель кайр — невисоких і міцних морських птахів із пір'ям у вигляді смокінга, які гніздяться великими колоніями на островах або прибережних скелях, тримаючись якомога ближче до океану. Їх також часто називають "пінгвінами, що літають". Саме океан є для них основним джерелом їжі — тут птахи полюють на рибу, кальмарів, восьминогів і ракоподібних, пише Daily Mail.

Однак учені зафіксували неймовірно масову загибель, причому скорочення популяції було настільки великим, що вчені назвали цю подію "найбільшою в сучасній історії загибеллю одного виду". Дослідники провели розслідування і тепер готові назвати винуватця масової загибелі птахів — вважається, що причиною вимирання стала океанська "крапля".

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Нагадаємо, що "крапля" — велика маса незвично теплої води біля узбережжя Північної Америки в Тихому океані. Тепер учені вважають, що саме вона стала причиною загибелі половини популяції кайри на Алясці.

Під час дослідження вчені виявили, що хвиля тепла в період з 2014 до 2016 року, ймовірно, стала найінтенсивнішою морською хвилею в історії — внаслідок чого температура океану злетіла майже на 4 градуси за Цельсієм. Передбачається, що такий стрибок температури дестабілізував погоду і прибережні екосистеми від Каліфорнії до Аляски — на жаль, це призвело до скорочення запасів їжі для морських птахів, зокрема й кайр, спричинивши масову загибель.

Дослідники також зазначають, що масова загибель птахів сильно позначилася на корінних громадах Аляски, оскільки кайри є важливим джерелом м'яса і яєць. Експерти кажуть, що скорочення популяції тепер загрожує традиційним методам видобутку і культурним зв'язкам.

Відомо, що до настання аномальної спеки на Алясці мешкало близько 8 мільйонів кайр — для розуміння, вони становили близько чверті всієї світової популяції виду. Вчені вважають, що популяція морських птахів всього за 2 роки скоротилася до 4 мільйонів. Ба більше, кайри не виявляють жодних ознак відновлення.

Морська хвиля тепла, відома як "крапля", знищила половину популяції кайри на Алясці Фото: тарантул

У попередньому дослідженні, проведеному 2020 року, вчені дійшли висновку, що найімовірнішою причиною масового вимирання кайр став голод через аномальну спеку в океані. У той час вони оцінювали кількість загиблих від 62 000 до 1 мільйона. Нове дослідження тепер виявило повний масштаб цього вимирання — вчені вважають, що масова загибель морських птахів стала наймасштабнішою в сучасній історії.

За словами співавторки дослідження, професорки водних і рибних наук та біології Джулії Перріш, результати їхньої з колегами роботи показують чіткі та неймовірно довгострокові наслідки морської хвилі тепла для цілого виду морських хижаків. Важливо, що ефект хвилі тепла був не через тепловий стрес для птахів, а скоріше через зрушення в харчовому ланцюзі.

Під час нового дослідження вчені проаналізували 13 колоній, обстежених у період з 2008 по 2022 рік, і виявили, що розмір колонії в затоці Аляска скоротився приблизно вдвічі після появи "краплі" в океані. Колонії вздовж східної частини Берингового моря зіткнулися з ще більш різким зниженням на 75%. Загалом, на думку вчених, загинуло близько 4 мільйонів птахів.

Популяції тонких кайр раніше коливалися, зазнаючи менших вимирань, від яких вони в кінцевому підсумку змогли відновитися. Але останнє масове вимирання, на думку авторів дослідження, виявилося занадто великим — вчені побоюються, що морські птахи просто не зможуть відновитися.

Раніше Фокус писав про розпечені "краплі" в Тихому океані: вчені нарешті розкрили їхній секрет.