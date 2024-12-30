В пустыне Юты нечто разбросало железные шарики 25 млн лет назад: такие же лежат на Марсе

Древние люди считали, что загадочные шарики разбрасывают духи их умерших предков.

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Южная часть штата Юта является домом для странного геологического явления, которое люди на протяжении столетий связывали с чем-то сверхъестественным, пишет IFLScience.

Речь идет о коричнево-черных шариках, чей размер варьируется от горошины до грейпфрута. Они собираются в большие образования, которые десятилетиями ставили ученых в тупик. Странные сферы известны под названием шары Моки или Камни шамана, они существуют уже на протяжении миллионов лет.

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Названием шары Моки происходит от племени хопи, которые верили, что духи их предков ("моки") посещали Землю по ночам и играли в ширки. На рассвете духи уходили, оставляя разбросанные шарики, чтобы дать понять живым родственникам, что они счастливы.

В реальности же происхождение шаров Моки намного приземленнее. Данные Геологической службы штата Юта говорят о том, что шары являются железными конкрециями, состоящими из оксида железа и песчаника. Они сформировались в грунтовых водах, которые залегали под поверхностью миллионы лет назад.

В Юте и соседних штатах песчаник имеет ржавый окрас из-за слоя оксида железа, называемого гематитом, который облепливает песчинки. Этот гематит происходит из породы, которая отложилась 190 млн лет назад. Со временем другие отложения покрыли этот рыжеватый песок, что привело к образованию песчаника. Далее восстановители (химическое соединение, которое "отдает" электрон получателю электрона), такие как кислота, растворили железо в воде, которая текла сквозь пористую породу. Благодаря таким грунтовым водам и образовались шары Моки.

На поверхности же шарики появились в результате выветривания, что привело к эрозии внешних слоев, которые покрывали песчаник и железные шарики.

Несмотря на то, что чаще всего Моки встречаются в виде шара, они также могут принимать формы труб или "летающих тарелок". Ученые считают, что их возраст самых старых шариков составляет 25 млн лет, некоторые же возрастом от 2 до 5 млн лет.

Такие шары обычно находят на территории США, хотя похожие структуры были обнаружены и в других частях света, к примеру, в Монголии.

Более того, похожие объекты были найдены даже на Марсе. Некоторые ученые называют эти шарики марсианской "черникой" из-за их серо-голубого оттенка снаружи. Их считают одним из самых первых подтверждений того, что на Марсе когда-то были реки и озера.

Как марсианская "черника", так и шары Моки могли образоваться на планетах с молодой атмосферой, богатой углекислым газом.

Напомним, самая старая пустыня на Земле кишит жизнью, там живут "феи" и чудо-растения. Несмотря на то, что название пустыни переводится как "район, где ничего нет", эта местность на самом деле полна жизни.