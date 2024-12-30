В пустыне Юты нечто разбросало железные шарики 25 млн лет назад: такие же лежат на Марсе
Древние люди считали, что загадочные шарики разбрасывают духи их умерших предков.
Южная часть штата Юта является домом для странного геологического явления, которое люди на протяжении столетий связывали с чем-то сверхъестественным, пишет IFLScience.
Речь идет о коричнево-черных шариках, чей размер варьируется от горошины до грейпфрута. Они собираются в большие образования, которые десятилетиями ставили ученых в тупик. Странные сферы известны под названием шары Моки или Камни шамана, они существуют уже на протяжении миллионов лет.
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Названием шары Моки происходит от племени хопи, которые верили, что духи их предков ("моки") посещали Землю по ночам и играли в ширки. На рассвете духи уходили, оставляя разбросанные шарики, чтобы дать понять живым родственникам, что они счастливы.
В реальности же происхождение шаров Моки намного приземленнее. Данные Геологической службы штата Юта говорят о том, что шары являются железными конкрециями, состоящими из оксида железа и песчаника. Они сформировались в грунтовых водах, которые залегали под поверхностью миллионы лет назад.
В Юте и соседних штатах песчаник имеет ржавый окрас из-за слоя оксида железа, называемого гематитом, который облепливает песчинки. Этот гематит происходит из породы, которая отложилась 190 млн лет назад. Со временем другие отложения покрыли этот рыжеватый песок, что привело к образованию песчаника. Далее восстановители (химическое соединение, которое "отдает" электрон получателю электрона), такие как кислота, растворили железо в воде, которая текла сквозь пористую породу. Благодаря таким грунтовым водам и образовались шары Моки.
На поверхности же шарики появились в результате выветривания, что привело к эрозии внешних слоев, которые покрывали песчаник и железные шарики.
Несмотря на то, что чаще всего Моки встречаются в виде шара, они также могут принимать формы труб или "летающих тарелок". Ученые считают, что их возраст самых старых шариков составляет 25 млн лет, некоторые же возрастом от 2 до 5 млн лет.
Такие шары обычно находят на территории США, хотя похожие структуры были обнаружены и в других частях света, к примеру, в Монголии.
Более того, похожие объекты были найдены даже на Марсе. Некоторые ученые называют эти шарики марсианской "черникой" из-за их серо-голубого оттенка снаружи. Их считают одним из самых первых подтверждений того, что на Марсе когда-то были реки и озера.
Как марсианская "черника", так и шары Моки могли образоваться на планетах с молодой атмосферой, богатой углекислым газом.
Напомним, самая старая пустыня на Земле кишит жизнью, там живут "феи" и чудо-растения. Несмотря на то, что название пустыни переводится как "район, где ничего нет", эта местность на самом деле полна жизни.