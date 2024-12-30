У пустелі Юти щось розкидало залізні кульки 25 млн років тому: такі ж лежать на Марсі

Стародавні люди вважали, що загадкові кульки розкидають духи їхніх померлих предків.

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Південна частина штату Юта є домом для дивного геологічного явища, яке люди протягом століть пов'язували з чимось надприродним, пише IFLScience.

Йдеться про коричнево-чорні кульки, чий розмір варіюється від горошини до грейпфрута. Вони збираються у великі утворення, які десятиліттями ставили вчених у глухий кут. Дивні сфери відомі під назвою кулі Мокі або Камені шамана, вони існують уже протягом мільйонів років.

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Назва кулі Мокі походить від племені хопі, які вірили, що духи їхніх предків ("мокі") відвідували Землю вночі та гралися в кульки. На світанку духи йшли, залишаючи розкидані кульки, щоб дати зрозуміти живим родичам, що вони щасливі.

У реальності ж походження куль Мокі набагато приземленіше. Дані Геологічної служби штату Юта свідчать про те, що кулі є залізними конкреціями, що складаються з оксиду заліза і пісковика. Вони сформувалися в ґрунтових водах, які залягали під поверхнею мільйони років тому.

У Юті та сусідніх штатах пісковик має іржаве забарвлення через шар оксиду заліза, званого гематитом, який обліплює піщинки. Цей гематит походить із породи, яка відклалася 190 млн років тому. З часом інші відкладення вкрили цей рудуватий пісок, що призвело до утворення пісковика. Далі відновники (хімічна сполука, яка "віддає" електрон одержувачу електрона), як-от кислота, розчинили залізо у воді, яка текла крізь пористу породу. Завдяки таким ґрунтовим водам і утворилися кулі Моки.

На поверхні ж кульки з'явилися внаслідок вивітрювання, що призвело до ерозії зовнішніх шарів, які вкривали пісковик і залізні кульки.

Попри те, що найчастіше Мокі зустрічаються у вигляді кулі, вони також можуть набувати форми труб або "літаючих тарілок". Вчені вважають, що вік найстаріших кульок становить 25 млн років, деякі ж віком від 2 до 5 млн років.

Такі кулі зазвичай знаходять на території США, хоча схожі структури було виявлено і в інших частинах світу, наприклад, у Монголії.

Ба більше, схожі об'єкти були знайдені навіть на Марсі. Деякі вчені називають ці кульки марсіанською "чорницею" через їхній сіро-блакитний відтінок зовні. Їх вважають одним із найперших підтверджень того, що на Марсі колись були річки й озера.

Як марсіанська "чорниця", так і кулі Моки могли утворитися на планетах з молодою атмосферою, багатою на вуглекислий газ.

Нагадаємо, найстаріша пустеля на Землі кишить життям, там мешкають "феї" та диво-рослини. Попри те, що назва пустелі перекладається як "район, де нічого немає", ця місцевість насправді сповнена життя.