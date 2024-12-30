Покоряя небеса: на Земле есть одно место, где люди могут "оседлать" облако длиной до 900 км

Ученые рассказал, как появляются удивительные облачные образования, достигающие в длину сотни километров.

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На Земле существует множество невероятных мест, от которых захватывает дух, но лишь одно, где люди могут "прокатиться" верхом на гигантском облаке. Речь идет об удивительных облачных образованиях, известных как Утренняя глория (Morning Glory), пишет IFLScience.

Примечательно, что этот вид облаков встречается лишь на северо-востоке Австралии, недалеко от залива Карпентария. Они представляют собой удивительно длинные трубки облаков, похожие на вату, которые тянутся на сотни километров, появляясь по одиночке или группами. Наблюдения показывают, что ширина таких облаков, как правило, составляет 1-2 километра, а длина достигает около 100 км и более. Однако данные Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показывают, что самые огромные из них порой могут достигать невероятной длины в 900 километров.

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Но невероятный масштаб — не единственное, чем удивляют эти низко висящие облака, они также невероятно быстры и могут достигать скорости от 10 до 15 метров в секунду. Это сделало их популярными среди любителей острых ощущений, стремящихся "оседлать облако". Ученые утверждают, что профессиональные планеры могут "кататься" по облаку сотни километров, оставаясь в воздухе в течение нескольких часов.

Как образуются облака Утренняя Глория?

По данным Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, образование такого типа облаков вызвано температурной инверсией, когда слой более теплого воздуха удерживает под собой более холодный воздух. Это приводит к разнице в плотности воздуха в местах встречи двух морских бризов, вызывая волнообразное движение. Когда воздух на волне поднимается, образуется облако. В то же время воздух на задней стороне опускается, заставляя облако испаряться.

Ученые отмечают, что северо-западная часть Австралии, по сути, не единственное место, где могла бы появиться Утренняя Глория, однако в этом месте облачные образования наиболее постоянны и естественны. Более того, исследователи даже могут заранее предсказать их появление. По данным Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, их чаще всего можно увидеть в сентябре, октябре и ноябре в ранние утренние часы.

Облака Утренняя Глория — не единственные впечатляющие облачные образования, украшающие небо. Серебристые — или ночные сияющие облака — становятся все более распространенным явлением.

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