Підкоряючи небеса: на Землі є одне місце, де люди можуть "осідлати" хмару довжиною до 900 км

Учені розповіли, як з'являються дивовижні хмарні утворення, що досягають у довжину сотні кілометрів.

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На Землі існує безліч неймовірних місць, від яких перехоплює подих, але лише одне, де люди можуть "покататися" верхи на гігантській хмарі. Йдеться про дивовижні хмарні утворення, відомі як Ранкова глорія (Morning Glory), пише IFLScience.

Примітно, що цей вид хмар зустрічається лише на північному сході Австралії, недалеко від затоки Карпентарія. Вони являють собою дивовижно довгі трубки хмар, схожі на вату, які тягнуться на сотні кілометрів, з'являючись поодинці або групами. Спостереження показують, що ширина таких хмар, як правило, становить 1-2 кілометри, а довжина сягає близько 100 км і більше. Однак дані Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі показують, що найбільші з них часом можуть досягати неймовірної довжини в 900 кілометрів.

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Але неймовірний масштаб — не єдине, чим дивують ці хмари, які низько висять, вони також неймовірно швидкі й можуть досягати швидкості від 10 до 15 метрів на секунду. Це зробило їх популярними серед любителів гострих відчуттів, які прагнуть "осідлати хмару". Вчені стверджують, що професійні планери можуть "кататися" по хмарі сотні кілометрів, залишаючись у повітрі протягом декількох годин.

Як утворюються хмари Ранкова Глорія?

За даними Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, утворення такого типу хмар спричинене температурною інверсією, коли шар теплішого повітря утримує під собою більш холодне повітря. Це призводить до різниці в щільності повітря в місцях зустрічі двох морських бризів, викликаючи хвилеподібний рух. Коли повітря на хвилі підіймається, утворюється хмара. Водночас повітря на задній стороні опускається, змушуючи хмару випаровуватися.

Вчені зазначають, що північно-західна частина Австралії, по суті, не єдине місце, де могла б з'явитися Ранкова Глорія, проте в цьому місці хмарні утворення найбільш постійні та природні. Ба більше, дослідники навіть можуть заздалегідь передбачити їхню появу. За даними Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, їх найчастіше можна побачити у вересні, жовтні та листопаді в ранні ранкові години.

Хмари Ранкова Глорія — не єдині дивовижні хмарні утворення, що прикрашають небо. Сріблясті — або нічні хмари, що сяють — стають дедалі поширенішим явищем.

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