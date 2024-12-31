Туристы ежегодно отдыхают на затерянном континенте, не зная этого: где он находится (видео)

Исследователи пришли к выводу, что огромное количество людей ежегодно посещают затерянный континент, не подозревая этого.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений. Лишь около 200 миллионов лет назад последний суперконтинент Земли, Пангея, начал распадаться. Тектоника плит медленно перемещала континенты, создавая мир, каким мы его знаем сегодня, пишет IFLScience.

Впервые идея дрейфа континентов была предложена немецким метеорологом Альфредом Вегнером еще в 1912 году. Ученый выдвинул теорию о том, что континенты когда-то были объединены в суперконтинент, который он и назвал Пангея. Однако потребовались десятилетия, чтобы в 1960-х годах появились новые технологии, такие как эхолоты и магнитометры, чтобы ученые смогли объяснить процессы, лежащие в основе движения земной коры.

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С тех пор ученые создали модели тектоники плит, включая в них все новые данные и обнаруживая новые континенты. В 2019 году группа ученых исследовала регион Средиземноморья, также известный своей геологической сложностью.

По словам ведущего автора исследования, профессора глобальной тектоники и палеогеографии на кафедре наук о Земле Утрехтского университета Доуве ван Хинсбергена, результаты указывают на то, что регион Средиземноморья весь "изогнут, сломан и сложен". Он также добавил, что в этом регионе можно проследить несколько крупных линий разломов на расстоянии более 2000 километров.

В ходе исследования команда изучила территорию от Испании до Ирана. В общей сложности работа заняла 10 лет, в течение которых ученым удалось реконструировать территорию и обнаружить, что южная Европа располагается на куске континентальной коры размером с Гренландию, отделившимся от Африки более 200 миллионов лет назад.

Теперь ученые утверждают, что огромное количество туристов ежегодно посещают затерянный континент Большая Адрия. Большая часть затерянного континента давно погрузилась в мантию Земли, однако части коры, в том числе и осадочные породы, теперь образуют Апеннинские горы, части Альп, Балкан, Греции и Турции.

По словам ван Хинсбергена, большинство исследованных горных цепей на самом деле произошли от одного континента, который отделился от Северной Африки более 200 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что большую часть континента едва ли удастся увидеть, поскольку над ней отложились коралловые рифы. Однако небольшая часть затерянного континента все еще видна — это полоса, которая тянется от Турина через Адриатическое море до пятки "сапога", образующего Италию.

Ранее Фокус писал о том, что найден затерянный континент, где еще 70 000 лет назад процветала жизнь.