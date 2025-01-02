Новая эра на Земле: 2025 официально знаменует начало нового поколения людей

Исследователи пришли к выводу, что у поколения Альфа вот-вот появится конкуренты — дети родившиеся с 1 января.

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Младенцы, рожденные с 1 января 2025 года, относятся к поколению Бета — люди, родившиеся в период с 2025 по 2039 год и составляющие конкуренцию поколению Альфа. Исследователи пришли к выводу, что уже к 2035 году поколение Бета составит 16% населения мира, а многие представители этого поколения, согласно прогнозам, доживут до 22 века, пишет Science Alert.

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Анализ был проведен исследовательской фирмой McCrindle, основанной социальным исследователем Марком МакКриндлом, придумавшим термин поколение Альфа (Gen Alpha). Отметим, что исследователи, как правило, используют краткий обзор поколений для тех, кто родился за последние 100 лет:

поколение бета: 2025-2039;

поколение альфа: 2010-2024;

поколение Z: 1997-2009;

миллениалы: 1981-1996;

поколение X: 1965-1980;

бумеры: 1946-1964;

молчаливое поколение: 1928-1945.

Исследователи также отмечают, что поколение бета, вероятно, также будет в значительной степени сформировано технологиями, как и их предки, поколение Альфа, которых ранее обвиняли в зависимости от технологий.

По мнению МакКриндла, жизнь поколения бета будет определяться искусственным интеллектом и автоматизацией и представители этого поколения, вероятно, столкнутся с серьезными социальными проблемами, такими как климатический кризис и глобальное перемещение населения.

Исследователи также обнаружили, что родители детей поколения альфа все чаще сталкиваются с проблемой управления отношениями своих детей с технологиями и инструментами искусственного интеллекта, которые получили широкое распространение с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

В исследовании 2023 года ученые обнаружили, что каждый пятый ученик, слышавший о ChatGPT, использовал его для помощи в учебе. Исследователи ранее также утверждали, что родителям поколения альфа следует держать своих детей подальше от социальных сетей как можно дальше. Ученые аргументировали свое решением тем, что социальные сети могут пагубно влиять на психическое здоровье детей.

Отметим, что ранее обоснованность использования тегов поколений ставилась под сомнение. Однако по мнению президента Pew Research Center Майкла Димока, лучше всего рассматривать категории как линзу для размышлений об общественных изменениях, а не в качестве ярлыка.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что поколение Z стареет быстрее обычного.