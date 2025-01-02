Нова ера на Землі: 2025 рік офіційно знаменує початок нового покоління людей

Дослідники дійшли висновку, що у покоління Альфа ось-ось з'являться конкуренти — діти, які народилися з 1 січня.

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Немовлята, народжені з 1 січня 2025 року, належать до покоління Бета — люди, які народилися в період з 2025 по 2039 рік і складають конкуренцію поколінню Альфа. Дослідники дійшли висновку, що вже до 2035 року покоління Бета становитиме 16% населення світу, а багато представників цього покоління, згідно з прогнозами, доживуть до 22 століття, пише Science Alert.

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Аналіз провела дослідницька фірма McCrindle, заснована соціальним дослідником Марком МакКріндлом, який придумав термін покоління Альфа (Gen Alpha). Зазначимо, що дослідники, як правило, використовують короткий огляд поколінь для тих, хто народився за останні 100 років:

покоління бета: 2025-2039;

покоління альфа: 2010-2024;

покоління Z: 1997-2009;

міленіали: 1981-1996;

покоління X: 1965-1980;

бумери: 1946-1964;

мовчазне покоління: 1928-1945.

Дослідники також зазначають, що покоління бета, ймовірно, також буде значною мірою сформоване технологіями, як і їхні предки, покоління Альфа, яких раніше звинувачували залежно від технологій.

На думку МакКріндла, життя покоління бета визначатиметься штучним інтелектом і автоматизацією, і представники цього покоління, імовірно, зіткнуться з серйозними соціальними проблемами, як-от кліматична криза і глобальне переміщення населення.

Дослідники також виявили, що батьки дітей покоління альфа все частіше стикаються з проблемою управління відносинами своїх дітей з технологіями та інструментами штучного інтелекту, які набули значного поширення з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року.

У дослідженні 2023 року вчені виявили, що кожен п'ятий учень, який чув про ChatGPT, використовував його для допомоги в навчанні. Дослідники раніше також стверджували, що батькам покоління альфа слід тримати своїх дітей якомога далі від соціальних мереж якомога далі. Вчені аргументували своє рішення тим, що соціальні мережі можуть згубно впливати на психічне здоров'я дітей.

Зазначимо, що раніше обґрунтованість використання тегів поколінь ставили під сумнів. Однак на думку президента Pew Research Center Майкла Дімока, найкраще розглядати категорії як лінзу для роздумів про суспільні зміни, а не як ярлик.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що покоління Z старіє швидше звичайного.