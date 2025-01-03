От экстремальной жары до холода: ученые рассказали, могут ли пингвины потеть

Морских птиц часто ассоциируют с экстремальными холодами, но на самом деле есть виды, обитающие в очень теплом климате.

Related video

Когда речь идет о пингвинах, в воображении часто всплывают картинки Антарктиды с ее ледяными и заснеженными пейзажами. Однако эти морские птицы на самом деле способны выносить не только экстремальный холод, но также и жару. По крайней мере некоторые из видов, пишет IFLScience.

Науке известно 18 видов, все из которых обитают в Южном полушарии. Ареал этих морских птиц часто ассоциируется с экстремальными холодами, что, безусловно, верно для восьми крупнейших видов пингвинов Антарктиды. Ранее ученые уже наблюдали, как императорские пингвины сбиваются в кучи, чтобы защититься от леденящего холода. Но есть несколько видов пингвинов, которые живут в умеренных зонах, а один из них и вовсе обитает вблизи экватора.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, галапагосский пингвин — самый северный вид, способный выдержать температуру выше 29°C. Как же им удается выдерживать столь высокие температуры и потеют ли они?

По словам исследователей, как и любой другой птице в мире, пингвинам вовсе не нужно потоотделение, чтобы охлаждаться в особенно жарки дни. По данным Bird Alliance of Oregon, птицы эволюционировали, чтобы регулировать температуру своего тела с помощью тяжелого дыхания, а не потоотделения, и то же самое относится к пингвинам.

Исследователи обнаружили, что морские птицы охлаждаются, стоя с вытянутыми ластами и тяжело дыша, подобно собакам. Куда более любопытно, что это не единственная адаптация, которую развили пингвины для поддержания здоровой температуры тела.

У этих морских птиц плотно прилегающие и переплетенные перья, помогающие им сохранять тепло, когда они проводят много времени в океане. В то же время у галапагосских пингвинов есть голые участки, которые помогают им излучать тепло. Они также стоят, выставив ласты, чтобы насладиться морским бризом, и наклоняются, чтобы защитить кожу ног от воздействия солнечных лучей.

У пингвинов также есть надглазничная железа, выделяющая соль, но это приспособление, которое позволяет им выживать без доступа к пресной воде. Увы, эта адаптация никак не может помочь им снизить температуру тела. К слову, такая же адаптация была обнаружена у морских игуан, которые чихают, выделяя избыток соли несколько раз в день.

Любопытный факт о пингвинах

Всем известно, что куриное яйцо во время варки меняет цвет: желток остается желтым, тогда как белок из полупрозрачного становится белым. Если же сварить яйцо пингвина на самом деле не произойдет ничего подобного: белок останется полупрозрачным, создавая необычное на вид яйцо.

Волшебный трюк заключается в соотношении содержащихся в них гликопротеинов. В то время как куриные яйца в основном богаты овальбумином, яйца пингвинов содержат 25 процентов пенальбумина, что помогает им выживать при низких температурах региона.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыт новый путь детоксикации ртути: ученые подсмотрели его у императорских пингвинов.