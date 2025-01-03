Від екстремальної спеки до холоду: вчені розповіли, чи можуть пінгвіни пітніти

Морських птахів часто асоціюють з екстремальними холодами, але насправді є види, що мешкають у дуже теплому кліматі.

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Коли йдеться про пінгвінів, в уяві часто спливають картинки Антарктиди з її крижаними та засніженими пейзажами. Однак ці морські птахи насправді здатні виносити не тільки екстремальний холод, але також і спеку. Принаймні деякі з видів, пише IFLScience.

Науці відомо 18 видів, усі з яких мешкають у Південній півкулі. Ареал цих морських птахів часто асоціюється з екстремальними холодами, що, безумовно, вірно для восьми найбільших видів пінгвінів Антарктиди. Раніше вчені вже спостерігали, як імператорські пінгвіни збиваються в купи, щоб захиститися від крижаного холоду. Але є кілька видів пінгвінів, які живуть у помірних зонах, а один із них і зовсім мешкає поблизу екватора.

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Наприклад, галапагоський пінгвін — найпівнічніший вид, здатний витримати температуру вище 29°C. Як же їм вдається витримувати такі високі температури та чи потіють вони?

За словами дослідників, як і будь-якому іншому птаху у світі, пінгвінам зовсім не потрібне потовиділення, щоб охолоджуватися в особливо спекотні дні. За даними Bird Alliance of Oregon, птахи еволюціонували, щоб регулювати температуру свого тіла за допомогою важкого дихання, а не потовиділення, і те ж саме стосується пінгвінів.

Дослідники виявили, що морські птахи охолоджуються, стоячи з витягнутими ластами й важко дихаючи, подібно до собак. Куди цікавіше, що це не єдина адаптація, яку розвинули пінгвіни для підтримки здорової температури тіла.

У цих морських птахів щільно прилегле і переплетене пір'я, що допомагає їм зберігати тепло, коли вони проводять багато часу в океані. Водночас у галапагоських пінгвінів є голі ділянки, які допомагають їм випромінювати тепло. Вони також стоять, виставивши ласти, щоб насолодитися морським бризом, і нахиляються, щоб захистити шкіру ніг від впливу сонячних променів.

У пінгвінів також є надочноямкова залоза, що виділяє сіль, але це пристосування, яке дає їм змогу виживати без доступу до прісної води. На жаль, ця адаптація ніяк не може допомогти їм знизити температуру тіла. До речі, таку саму адаптацію було виявлено у морських ігуан, які чхають, виділяючи надлишок солі кілька разів на день.

Цікавий факт про пінгвінів

Усім відомо, що куряче яйце під час варіння змінює колір: жовток залишається жовтим, тоді як білок із напівпрозорого стає білим. Якщо ж зварити яйце пінгвіна, насправді не станеться нічого подібного: білок залишиться напівпрозорим, створюючи незвичайне на вигляд яйце.

Чарівний трюк полягає в співвідношенні глікопротеїнів, що містяться в них. Тоді як курячі яйця здебільшого багаті на овальбумін, яйця пінгвінів містять 25 відсотків пенальбуміну, що допомагає їм виживати за низьких температур регіону.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито новий шлях детоксикації ртуті: вчені підгледіли його в імператорських пінгвінів.