Пятна ни при чем: ученые нашли новый способ гарантировано отличить леопардов друг от друга (фото)

Исследователи обнаружили, что у этих больших кошек совершенна разная манера "говорить" — хищников смогут идентифицировать по рыку.

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Земля является домом для невероятного количества видов, но идентификация особей диких, свободно бродящих животных — сложная и трудоемкая задача. Особенно, когда речь идет о видах, ведущих неуловимый образ жизни: например, одиночных больших кошек, которые часто ведут ночной образ жизни и обитают в труднодоступных районах, пишет IFLScience.

Визуальная идентификация часто также невозможна, а потому ученые ищут другие варианты. Это особенно важно, учитывая необходимость защиты и сохранения таких видов как леопарды. Теперь ученые придумали более дешевый и высокоточный способ идентификации леопардов с использованием их вокализации.

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В ходе эксперимента в национальном парке Ньерере на юге Танзании команда развернула 64 станции с камерами-ловушками, которые использовались для съемки хищников. Также в парке были установлены автономные записывающие устройства (CARACAL), каждое из которых содержало четыре микрофона для записи вокализации леопардов. Записи были сделаны в период с 20 сентября по 20 ноября 2023 года.

На первом этапе ученые изучили фото и идентифицировали животных, а затем прослушали аудиофайлы, записанные одновременно с фотографиями. Результаты указывают на то, что у леопардов есть удивительно отличительные крики, известные как "пилящий рев". Команда также обнаружила, что рев леопарда состоит из трех стадий, в том числе начальную и конечную. Команда включила данные в свой анализ, когда леопард ревел в течение 10 минут после того, как его сфотографировали.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта Эксетерского университета Джонатана Гроукотта, их с коллегами открытие является важным, но в его основе лежит довольно базовое открытие. И все же оно показывает, как мало на самом деле мы знаем о леопардах и крупных плотоядных в целом.

Используя фотоловушку и аудиозаписывающую станцию, команда смогла приписать вокализации разным особям Фото: Charlotte Searle

В общей сложности в ходе исследования было идентифицировано 42 особи из более чем 191 фото леопардов, сделанных камерами-ловушками. Было 23 случая, когда леопард также ревел в течение 10 минут после того, как его сфотографировали, что составило 14 различных леопардов. Учитывая некоторые технические трудности и исключения при анализе, команда в итоге получила семь леопардов, 26 пригодных для использования приступов рева и 217 отдельных ревов.

Далее команда использовала "контур основной частоты" второй части рева леопарда, что помогло различить отдельных особей по голосу. Авторы исследования использовали данные в своей системе моделирования и смогли идентифицировать отдельные рыки с точностью 93,1%.

Ученые считают, что у леопардов есть вокализации, которые можно записать и присвоить отдельным особям — это позволит достаточно легко и дешево идентифицировать животных с высокой точностью. Команда считает, что это первый пример обнаружения леопардов с помощью автономных записывающих устройств, и показывает, что это имеет увеличенный диапазон обнаружения.

Ученые также предполагают, что в будущем этот метод в сочетании с другими может стать хорошим инструментом для оценки плотности популяции. Также он может стать эффективной альтернативой ошейникам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории запечатлели семью самых редких леопардов в мире.