Плями ні до чого: вчені знайшли новий спосіб гарантовано відрізнити леопардів один від одного (фото)

Дослідники виявили, що у цих великих кішок досконала різна манера "говорити" — хижаків зможуть ідентифікувати за риком.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, але ідентифікація особин диких тварин, що вільно бродять, — складне і трудомістке завдання. Особливо, коли йдеться про види, що ведуть невловний спосіб життя: наприклад, поодиноких великих кішок, які часто ведуть нічний спосіб життя і мешкають у важкодоступних районах, пише IFLScience.

Візуальна ідентифікація часто також неможлива, а тому вчені шукають інші варіанти. Це особливо важливо з огляду на необхідність захисту та збереження таких видів як леопарди. Тепер науковці вигадали дешевший і високоточний спосіб ідентифікації леопардів з використанням їхньої вокалізації.

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Під час експерименту в національному парку Ньєрере на півдні Танзанії команда розгорнула 64 станції з камерами-пастками, які використовувалися для фільмування хижаків. Також у парку були встановлені автономні записувальні пристрої (CARACAL), кожен з яких містив чотири мікрофони для запису вокалізації леопардів. Записи були зроблені в період з 20 вересня по 20 листопада 2023 року.

На першому етапі вчені вивчили фото та ідентифікували тварин, а потім прослухали аудіофайли, записані одночасно з фотографіями. Результати вказують на те, що у леопардів є напрочуд характерні крики, відомі як "рев, що пиляє". Команда також виявила, що рев леопарда складається з трьох стадій, зокрема початкової та кінцевої. Команда включила дані у свій аналіз, коли леопард ревів протягом 10 хвилин після того, як його сфотографували.

За словами провідного автора дослідження, аспіранта Ексетерського університету Джонатана Гроукотта, їхнє з колегами відкриття є важливим, але в його основі лежить досить базове відкриття. І все ж воно показує, як мало насправді ми знаємо про леопардів і великих м'ясоїдних загалом.

Використовуючи фотопастку й аудіозаписну станцію, команда змогла приписати вокалізації різним особинам Фото: Charlotte Searle

Загалом під час дослідження було ідентифіковано 42 особини з більш ніж 191 фото леопардів, зроблених камерами-пастками. Було 23 випадки, коли леопард також ревів протягом 10 хвилин після того, як його сфотографували, що склало 14 різних леопардів. З огляду на деякі технічні труднощі та винятки під час аналізу, команда в підсумку отримала сім леопардів, 26 придатних для використання нападів реву і 217 окремих ревів.

Далі команда використовувала "контур основної частоти" другої частини реву леопарда, що допомогло розрізнити окремих особин за голосом. Автори дослідження використовували дані у своїй системі моделювання і змогли ідентифікувати окремі реви з точністю 93,1%.

Науковці вважають, що леопарди мають вокалізації, які можна записати та привласнити окремим особинам — це дасть змогу досить легко та дешево ідентифікувати тварин з високою точністю. Команда вважає, що це перший приклад виявлення леопардів за допомогою автономних пристроїв, що записують, і показує, що це має збільшений діапазон виявлення.

Учені також припускають, що в майбутньому цей метод у поєднанні з іншими може стати хорошим інструментом для оцінки щільності популяції. Також він може стати ефективною альтернативою нашийникам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії сфотографували сімох найрідкісніших леопардів у світі.