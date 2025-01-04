Душераздирающий момент: косатка, потерявшая второго детеныша, носит его на голове (фото)

Подобное поведение самки уже наблюдалось 6 лет назад, когда она потеряла своего первого детеныша, теперь ситуация повторяется.

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Косатка по имени Талекуа, или J35, в 2018 году попала в заголовки газет после того, как отправилась в то, что ученые назвали "туром скорби". В общей сложности она преодолела около 1600 километров, неся на голове своего детеныша, пока в конце концов не смогла отпустить его. Известно, что прошлый "тур скорби" продлился 17 дней и теперь, похоже, самка повторяет свой ритуал, пишет Live Science.

Талекуа относится к стае южных резидентных косаток, которые сегодня находятся на грани исчезновения. С момента гибели первого детеныша Талекуа сумела вырастить двух детенышей, но теперь она косатка вновь скорбит о потере малыша. Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заметили ее с малышом на голове в заливе Пьюджет-Саунд у берегов Сиэтла 1 января.

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По словам сотрудника по связям с общественностью NOAA Майкла Мильштейна, эта новость стала плохим началом, в особенности для популяции, которая и так находится в уязвимом положении. Отметим, что южные резидентные косатки (Orcinus orca) включены в Закон США об исчезающих видах и уже несколько лет ученые пытаются сделать все, чтобы защитить китов от гибели.

Исследователи выделяют три основные причины сокращения стаи:

недостаточное количество добычи — в основном чавычи;

загрязнение;

травмы, полученные от столкновения с лодками.

В исследовании 2017 года ученые обнаружили, что почти 70% беременностей южных косаток-резидентов закончились неудачей в период с 2008 по 2014 год, причем треть этих потерь была зафиксирована на поздних сроках беременности или сразу же после рождения. Ученые, документировавшие гибель последнего детеныша Талекуа, считают, что малыш прожил не более недели.

Талекуа успешно вырастила двух телят после потери одного потомства в 2018 году, но трагедия случилась снова Фото: NOAA

Впервые новорожденного детеныша 20 декабря заметили гражданские ученые. Они также заметили, что еще 23 декабря малыш был жив и его внешний вид не вызывал обеспокоенности. Талекуа, казалось, толкала детеныша — названого J61 — даже когда он был жив, и хотя детеныш казался жизнеспособным в то время, что-то было не так. Исследователи отмечают, что во время выныривания малыша на поверхность, казалось, что он борется. 31 декабря исследователи продолжили наблюдения и заметили, что детеныш пропал. В то же время они заметили, что самка что-то толкает — вскоре удалось подтвердить — это тело ее детеныша.

По словам исследователей, несмотря на то, что такое поведение не является чем-то необычным. Косатки — один из нескольких видов китов и дельфинов, которые, как было замечено, вынашивают мертвое потомство.

Исследователи NOAA отмечают, что продолжат наблюдать за стаей Талекуа. Несмотря на то, что год начался с трагических событий, ученые все же надеются, что у стаи есть будущее. Хорошая новость заключается в том, что на этой неделе ученые также зафиксировали новое рождение малыша в стае.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.