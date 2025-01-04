Трагічний момент: косатка, яка втратила друге дитинча, носить його на голові (фото)

Подібна поведінка самки вже спостерігалася 6 років тому, коли вона втратила своє перше дитинча, тепер ситуація повторюється.

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Косатка, на ім'я Талекуа, або J35, у 2018 році потрапила в заголовки газет після того, як вирушила в те, що вчені назвали "туром скорботи". Загалом вона подолала близько 1600 кілометрів, несучи на голові своє дитинча, поки врешті-решт не змогла відпустити його. Відомо, що минулий "тур скорботи" тривав 17 днів і тепер, схоже, самка повторює свій ритуал, пише Live Science.

Талекуа належить до зграї південних резидентних косаток, які сьогодні перебувають на межі зникнення. З моменту загибелі першого дитинчати Талекуа зуміла виростити двох дитинчат, але тепер вона косатка знову сумує за втратою малюка. Дослідники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) помітили її з малюком на голові в затоці П'юджет-Саунд біля берегів Сіетла 1 січня.

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За словами співробітника зі зв'язків з громадськістю NOAA Майкла Мільштейна, ця новина стала поганим початком, особливо для популяції, яка і так перебуває у вразливому становищі. Зазначимо, що південні резидентні косатки (Orcinus orca) занесені до Закону США про види, що зникають, і вже кілька років учені намагаються зробити все, щоб захистити китів від загибелі.

Дослідники виділяють три основні причини скорочення зграї:

недостатня кількість видобутку — переважно чавичі;

забруднення;

травми, отримані від зіткнення з човнами.

У дослідженні 2017 року вчені виявили, що майже 70% вагітностей південних косаток-резидентів закінчилися невдачею в період з 2008 до 2014 року, причому третину цих втрат було зафіксовано на пізніх термінах вагітності або відразу ж після народження. Учені, які документували загибель останнього дитинчати Талекуа, вважають, що малюк прожив менш як тиждень.

Талекуа успішно виростила двох телят після втрати одного потомства у 2018 році, але трагедія трапилася знову Фото: NOAA

Уперше новонароджене дитинча 20 грудня помітили цивільні вчені. Вони також помітили, що ще 23 грудня малюк був живий і його зовнішній вигляд не викликав стурбованості. Талекуа, здавалося, штовхала дитинча — названого J61 — навіть коли воно було живим, і хоча дитинча здавалося життєздатним на той час, щось було не так. Дослідники зазначають, що під час виринання малюка на поверхню, здавалося, що він бореться. 31 грудня дослідники продовжили спостереження і помітили, що дитинча зникло. Водночас вони помітили, що самка щось штовхає — невдовзі вдалося підтвердити — це тіло її дитинчати.

За словами дослідників, попри те, що така поведінка не є чимось незвичайним. Косатки — один із кількох видів китів і дельфінів, які, як було помічено, виношують мертве потомство.

Дослідники NOAA зазначають, що продовжать спостерігати за зграєю Талекуа. Попри те, що рік розпочався з трагічних подій, науковці все ж сподіваються, що у зграї є майбутнє. Хороша новина полягає в тому, що цього тижня вчені також зафіксували нове народження малюка у зграї.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.