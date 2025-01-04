Трагічний момент: косатка, яка втратила друге дитинча, носить його на голові (фото)
Подібна поведінка самки вже спостерігалася 6 років тому, коли вона втратила своє перше дитинча, тепер ситуація повторюється.
Косатка, на ім'я Талекуа, або J35, у 2018 році потрапила в заголовки газет після того, як вирушила в те, що вчені назвали "туром скорботи". Загалом вона подолала близько 1600 кілометрів, несучи на голові своє дитинча, поки врешті-решт не змогла відпустити його. Відомо, що минулий "тур скорботи" тривав 17 днів і тепер, схоже, самка повторює свій ритуал, пише Live Science.
Талекуа належить до зграї південних резидентних косаток, які сьогодні перебувають на межі зникнення. З моменту загибелі першого дитинчати Талекуа зуміла виростити двох дитинчат, але тепер вона косатка знову сумує за втратою малюка. Дослідники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) помітили її з малюком на голові в затоці П'юджет-Саунд біля берегів Сіетла 1 січня.
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За словами співробітника зі зв'язків з громадськістю NOAA Майкла Мільштейна, ця новина стала поганим початком, особливо для популяції, яка і так перебуває у вразливому становищі. Зазначимо, що південні резидентні косатки (Orcinus orca) занесені до Закону США про види, що зникають, і вже кілька років учені намагаються зробити все, щоб захистити китів від загибелі.
Дослідники виділяють три основні причини скорочення зграї:
- недостатня кількість видобутку — переважно чавичі;
- забруднення;
- травми, отримані від зіткнення з човнами.
У дослідженні 2017 року вчені виявили, що майже 70% вагітностей південних косаток-резидентів закінчилися невдачею в період з 2008 до 2014 року, причому третину цих втрат було зафіксовано на пізніх термінах вагітності або відразу ж після народження. Учені, які документували загибель останнього дитинчати Талекуа, вважають, що малюк прожив менш як тиждень.
Уперше новонароджене дитинча 20 грудня помітили цивільні вчені. Вони також помітили, що ще 23 грудня малюк був живий і його зовнішній вигляд не викликав стурбованості. Талекуа, здавалося, штовхала дитинча — названого J61 — навіть коли воно було живим, і хоча дитинча здавалося життєздатним на той час, щось було не так. Дослідники зазначають, що під час виринання малюка на поверхню, здавалося, що він бореться. 31 грудня дослідники продовжили спостереження і помітили, що дитинча зникло. Водночас вони помітили, що самка щось штовхає — невдовзі вдалося підтвердити — це тіло її дитинчати.
За словами дослідників, попри те, що така поведінка не є чимось незвичайним. Косатки — один із кількох видів китів і дельфінів, які, як було помічено, виношують мертве потомство.
Дослідники NOAA зазначають, що продовжать спостерігати за зграєю Талекуа. Попри те, що рік розпочався з трагічних подій, науковці все ж сподіваються, що у зграї є майбутнє. Хороша новина полягає в тому, що цього тижня вчені також зафіксували нове народження малюка у зграї.
Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.