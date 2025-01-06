Где обитают сказочные твари: ученые создали настоящую карту и отметили каждого (видео)

Исследователи создали карту, где отметили места "обитания" гномов, великанов, драконов и даже Дикой охоты.

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Ученые из Польши создали карту, которая показывает, где "обитают" сверхъестественные существа из польского фольклора вдоль польско-немецкой границы, пишет IFLScience.

Карта напоминает карты эпохи Возрождения, на которое изображены такие сказочные существа, как дьяволы, духи, Дикая охота, гномы, блуждающие огни, великаны, драконы, русалки, привидения, оборотни и кошмары.

Опубликованная в общем доступе карта является частью более широкого исследования, которое направлено на изучение существ в исторических регионах Померании и Мекленбурге. Для того, чтобы создать "сверхъестественную" карту, исследователи изучили 1500 рассказов, собранных этнографами и фольклористами в 19-20 веках. Из них 600 рассказов были непосредственно связаны с конкретными особенностями ландшафта в регионе.

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Ученые попытались наглядно показать результаты своих исследований. Таким образом повествования были переведены в визуальные данные, которые начали появляться на картах и атласах еще до начала 20 века. На таких картах обозначались места особой культурной значимости, а также диапазон этих явлений.

На карте обозначены сказочные существа Фото: Juskiewicz et al., Journal of Maps 2024

"Образы сверхъестественного мира давно признаны ценными для нематериальных аспектов наследия, и их картографирование стало неотъемлемой частью этнографических работ", — объясняют авторы новой карты.

Для этой карты команда проанализировала местные истории о сверхъестественных событиях, связанных с некоторыми точками ландшафта. Среди таких были необычные скалы, связанные с великанами, или же холмы, которые считались местом сбора ведьм.

"Мы решили создать карту, которая объединила бы различные исследовательские данные. В своей карты мы попытались объединить художественные и символические элемента, которые бы напоминали карты эпохи Возрождения", — объясняют исследователи.

По словам авторов, их карта – это дань уважения картографам XVII и XVIII веков.

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