Де мешкають казкові тварюки: науковці створили справжню мапу і відмітили кожного (відео)

Дослідники створили карту, де відзначили місця "проживання" гномів, велетнів, драконів і навіть Дикого полювання.

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Вчені з Польщі створили карту, яка показує, де "мешкають" надприродні істоти з польського фольклору вздовж польсько-німецького кордону, пише IFLScience.

Карта нагадує карти епохи Відродження, на яких зображені такі казкові істоти, як дияволи, духи, Дике полювання, гноми, блукаючі вогні, велетні, дракони, русалки, привиди, перевертні та кошмари.

Опублікована в загальному доступі карта є частиною ширшого дослідження, яке спрямоване на вивчення істот в історичних регіонах Померанії та Мекленбурзі. Для того, щоб створити "надприродну" карту, дослідники вивчили 1500 розповідей, зібраних етнографами та фольклористами в 19-20 століттях. З них 600 оповідань були безпосередньо пов'язані з конкретними особливостями ландшафту в регіоні.

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Вчені спробували наочно показати результати своїх досліджень. Таким чином розповіді були переведені у візуальні дані, які почали з'являтися на картах і атласах ще до початку 20 століття. На таких картах позначалися місця особливої культурної значущості, а також діапазон цих явищ.

На карті позначені казкові істоти Фото: Juskiewicz et al., Journal of Maps 2024

"Образи надприродного світу давно визнані цінними для нематеріальних аспектів спадщини, і їх картографування стало невід'ємною частиною етнографічних робіт", — пояснюють автори нової карти.

Для цієї карти команда проаналізувала місцеві історії про надприродні події, пов'язані з деякими точками ландшафту. Серед таких були незвичайні скелі, пов'язані з велетнями, або ж пагорби, які вважалися місцем збору відьом.

"Ми вирішили створити карту, яка об'єднала б різні дослідницькі дані. У своїй карті ми спробували поєднати мистецькі та символічні елементи, які б нагадували карти епохи Відродження", — пояснюють дослідники.

За словами авторів, їхня карта — це данина поваги картографам XVII та XVIII століть.

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