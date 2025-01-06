Очень странные крокодилы: забрались в пещеру, съели летучих мышей и теперь мутируют

Исследователи обнаружили вид, живущим в пещере, а их кожа стала оранжевой из-за купания в гуано.

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Карликовые крокодилы (Osteolaemus tetraspis) в Габоне были обнаружены учеными в пещерной системе Абанда. Кожа этого вида стала оранжевой из-за купания в гуано, но ученые все еще не знают, как долго они здесь находятся. Более того, ученые считают, что пещерные карликовые крокодилы, вероятно, трансформируются в совершенно новый вид, пишет Live Science.

Впервые необычные крокодилы были обнаружены и изучены учеными еще в 2010 году, а в исследовании 2016 года команда сравнила их с обитающими в лесу сородичами — результаты показали различия между ними. Ученые отмечают, до сих пор неизвестно сколько крокодилов живет в этих пещерах и как давно они перешли на подземный образ жизни. Однако ученые предполагают, что животные могут находиться здесь уже тысячи лет, более того, сегодня крокодилы также могут находиться в процессе эволюции в новый вид.

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Известно, что этот вид живет глубоко внутри одной из пещерных систем Габона и отличается удивительным оранжевым цветом шкуры. Карликовые крокодилы живут в полной темноте, питаются летучими мышами и плавают в жидком гуано — экскрементах летучих мышей.

Во время наблюдений за этим видом ученые обнаружили, что его представители питаются сверчками и летучими мышами. Любопытно, что в целом представители этого вида, похоже, находятся в лучшем состоянии, чем те, что живут в лесу. Команда считает, что их процветание, вероятно, связано с обилием доступной добычи и отсутствием хищников.

Предполагается, что пещерные крокодилы откладывают яйца у входа в пещеры, а затем молодые особи спускаются в темноту. Когда крокодилы достигают взрослого возраста, ученые полагают, что они более не покидают пещеры.

По словам ведущего автора исследования 2018 года, биолога по охране природы из Международного университета Флориды Мэтью Ширли, необычная оранжевая кожа крокодилов, вероятно, является результатом их плавания в гуано летучих мышей. Со временем это воздействие, по-видимому, вызывает химическое отбеливание кожи крокодилов.

Генетический анализ животных, который не был опубликован, предполагает, что пещерные карликовые крокодилы также, вероятно, могут мутировать прямо сейчас. По словам соавтора исследования, французского Института исследований в области развития Ричарда Ослисли, сегодня крокодилы в пещерах Абанда выделяются как изолированная генетическая группа: одна группа вариантов ДНК, унаследованных от родителя, обнаруженная у пещерных крокодилов, полностью отсутствовала у лесных крокодилов.

Авторы исследования утверждают, что такое генетическое изменение является доказательством того, что пещерные крокодилы эволюционируют в новый вид. Увы, ученые не могут точно предсказать, когда закончится эта трансформация.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили останки уникального крокодила.