Дуже дивні крокодили: забралися в печеру, з'їли кажанів і тепер мутують

Дослідники виявили вид, що живе в печері, а їхня шкіра стала помаранчевою через купання в гуано.

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Карликові крокодили (Osteolaemus tetraspis) в Габоні були виявлені вченими в печерній системі Абанда. Шкіра цього виду стала помаранчевою через купання в гуано, але вчені все ще не знають, як довго вони тут перебувають. Ба більше, вчені вважають, що печерні карликові крокодили, ймовірно, трансформуються в абсолютно новий вид, пише Live Science.

Уперше незвичайні крокодили були виявлені та вивчені вченими ще 2010 року, а в дослідженні 2016 року команда порівняла їх із родичами, що мешкають у лісі, — результати показали відмінності між ними. Вчені зазначають, досі невідомо скільки крокодилів живе в цих печерах і як давно вони перейшли на підземний спосіб життя. Однак учені припускають, що тварини можуть перебувати тут уже тисячі років, ба більше, сьогодні крокодили також можуть перебувати в процесі еволюції в новий вид.

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Відомо, що цей вид живе глибоко всередині однієї з печерних систем Габону і вирізняється дивовижним помаранчевим кольором шкури. Карликові крокодили живуть у повній темряві, харчуються кажанами та плавають у рідкому гуано — екскрементах кажанів.

Під час спостережень за цим видом учені виявили, що його представники харчуються цвіркунами та кажанами. Цікаво, що загалом представники цього виду, схоже, перебувають у кращому стані, ніж ті, що живуть у лісі. Команда вважає, що їхнє процвітання, ймовірно, пов'язане з великою кількістю доступної здобичі та відсутністю хижаків.

Передбачається, що печерні крокодили відкладають яйця біля входу в печери, а потім молоді особини спускаються в темряву. Коли крокодили досягають дорослого віку, вчені вважають, що вони більше не залишають печери.

За словами провідного автора дослідження 2018 року, біолога з охорони природи з Міжнародного університету Флориди Метью Ширлі, незвичайна помаранчева шкіра крокодилів, ймовірно, є результатом їхнього плавання в гуано кажанів. Згодом цей вплив, мабуть, викликає хімічне відбілювання шкіри крокодилів.

Генетичний аналіз тварин, який не був опублікований, припускає, що печерні карликові крокодили також, імовірно, можуть мутувати просто зараз. За словами співавтора дослідження, французького Інституту досліджень у галузі розвитку Річарда Осліслі, сьогодні крокодили в печерах Абанда виділяються як ізольована генетична група: одна група варіантів ДНК, успадкованих від батьків, виявлена в печерних крокодилів, повністю була відсутня в лісових крокодилів.

Автори дослідження стверджують, що така генетична зміна є доказом того, що печерні крокодили еволюціонують у новий вид. На жаль, вчені не можуть точно передбачити, коли закінчиться ця трансформація.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили останки унікального крокодила.