Назван самый важный вид для науки: крохотное существо преобразило четыре области исследований

Ученые пришли к выводу, что уже более века плодовые мушки являются одним из самых важных видов для науки.

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Обыкновенная плодовая мушка (Drosophila melanogaster), также известная как уксусная муха, является частым гостем на спелых фруктах в домах по всему миру. Представители этого вида часто откладывают яйца на спелых фруктах и гниющей плоти, оставаясь при этом незамеченными — простыми словами, каждый человек на планете, вероятно, ел какую-то часть плодовых мушек, без каких-либо последствий для здоровья. Теперь ученые считают, что плодовые мушки также являются одним из самых важных видов для науки за последние более 100 лет, пишет PHYS.org.

В чем же их особенность? Ученые отмечают, если бы не эти мухи, некоторые из самых значительных научных открытий, вероятно, никогда не были бы сделаны.

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Этот вид берет свое начало в лесах юго-центральной Африки, где он в значительной степени зависел от плодов марулы. Эти фрукты были и остаются частью рациона человека в этом регионе, что привело к развитию у плодовых мушек связи с человеческими общинами и поселениями. Ученые обнаружили, что со временем эта ассоциация привела к тому, что плодовые мушки распространились по всей Африке, Азии и Европе, а через несколько столетий достигли Северной и Центральной Америки, а также Австралии.

Большинство насекомых, не являющихся вредителями, получают мало научного внимания, но не плодовые мушки. Некоторые из свойств, которые делают плодовых мушек такими популярными исследовательскими организмами, являются врожденными, например:

они маленькие;

их легко кормить;

у них короткий жизненный цикл;

плодовые мушки могут производить сотни потомков.

Однако открытия современных исследователей Drosophila melanogaster также во многом обязаны десятилетиям разработки генетических инструментов. В совокупности эти факторы помогают объяснить, почему плодовая мушка сыграла важную роль в четырех областях исследований и также преобразила четыре области исследований.

Понимание генов

Впервые геном плодовой мушки был секвенирован в 1990-х годах. Это было частью пробного запуска для сборки человеческого генома, а также для того, чтобы сравнить гены разных животных.

Исследователи обнаружили, что у плодовых мушек гены объединены в хромосомы, путем скрещивания красноглазых и мутантных белоглазых мух. Это исследование было проведено более века назад, но такие скрещивания все еще остаются мощным способом иллюстрации принципов наследования.

Ученые также обнаружили, что многие гены плодовых мушек показывают четкую связь с определенными человеческими генами — в том числе 65%, связанными с человеческими заболеваниями.

Понимание поврежденных тканей

Разные виды животных сильно различаются в способностях восстановления поврежденной структуры. Например, плоские черви, разрезанные пополам, все еще могут регенерировать остальную часть тела. Увы, это знание никак не проливает свет на способность людей заживлять раны.

В то же время плодовые мушки, которые, как и люди, состоят из множества сложных тканей, сыграли решающую роль в картировании молекулярных взаимодействий, участвующих в обеспечении миграции клеток и сшивания их для восстановления поврежденных тканей.

Отметим, что плодовые мушки также являются излюбленной моделью для исследований рака.

Понимание контроля заболеваний

Помимо предоставления инструментов и биологического понимания, применимых к медицине и биологии, плодовые мушки также внесли свой вклад в контроль заболеваний. Например, бактерии Wolbachia, выделенные из этого вида, используются для подавления передачи лихорадки денге и других вирусных заболеваний человека. Эта работа уже предотвратила множество случаев передачи лихорадки денге в северной Австралии и во многих странах мира.

Понимание эволюции

Плодовые мушки представляют собой полезные экспериментальные системы для изучения эволюции. Это особенно верно в контексте сохранения видов находящихся под угрозой исчезновения. Исследователи отмечают, что эта работа установила ценность сохранения генетической изменчивости у видов, в особенности тех, что находятся под угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как видят мир плодовые мушки.