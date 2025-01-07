Земле грозит извержение 100 скрытых от глаз вулканов: когда это произойдет

Новая компьютерная симуляция показывает, что таяние антарктического льда может привести к извержению по меньшей мере сотни вулканов.

Related video

Ученые годами твердят о климатическом кризисе нависшем над планетой. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров, причем изменения затрагивают не только сушу, ситуация накаляется и в океане. Теперь ученые считают, что Земле угрожает извержение по меньшей мере сотни вулканов, пишет Live Science.

Предполагается, что медленная петля обратной связи может бурлить под огромным ледяным покровом Антарктиды. Континент, разделенный с востока на запад Трансантарктическими горами, хранит под покровом льда вулканические гиганты, такие как гора Эребус и ее знаменитое лавовое озеро.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи также обнаружили по крайней мере 100 менее заметных вулканов, усеивающих Антарктиду. Многие из них сгруппированы вдоль западного побережья континента. Некоторые из этих вулканов возвышаются над поверхностью, однако другие скрыты под несколькими километрами антарктического ледяного покрова.

Не секрет, что изменение климата приводит к таянию ледяного покрова, повышая уровень мирового океана. Таяние ледников также снижает нагрузку со скал, что, по мнению ученых, имеет более локальные последствия. Например, ранее уже было доказано, что таяние ледяного покрова увеличивает вулканическую активность вулканов, ранее скрытых подо льдами — так было в других уголках земного шара.

В новом исследовании ученые провели более 400 компьютерных симуляций, что позволило изучить, как потеря ледникового покрова влияет на погребенные подо льдами Антарктиды вулканы. Результаты указывают на то, что постепенная утрата льда Антарктиды может увеличить количество и размер подледниковых извержений.

Основная причина заключается в том, что утрата льда снижает давление на магматические очаги, скрытые под поверхностью, заставляя сжатую магму расширяться. Это расширение увеличивает давление на стенки магматического очага и увеличивает вероятность извержений.

Исследователи также обнаружили, что некоторые магматические очаги содержат большое количество летучих газов, которые обычно растворяются в магме. По мере остывания магмы и снижения давления на поверхность эти газы вырываются из раствора, увеличивая давление в магматическом очаге. По мнению ученых, такое давление будет означать, что таяние антарктического льда, вероятно, ускорит извержение по меньшей мере 100 вулканов.

Извержение вулканов, скрытых подо льдами, могут быть не заметны на поверхности, однако будут иметь последствия для ледникового покрова. Ученые считают, что извержения таких вулканов может усилить таяние льда глубоко под поверхностью, что неминуемо ослабит ледяной щит в целом. Такое развитие событий может запустить обратную связь пониженного давления с поверхности, что запустит череду извержений.

Хорошие новости: этот процесс невероятно медленный и может продолжаться сотни лет. Плохие новости: теоретическая обратная связь может быть запущена, даже если человечеству удастся сократить антропогенное потепление Земли. Ледяной щит Антарктиды был намного толще во время последнего ледникового периода, и возможно, что тот же процесс разгрузки и расширения магмы и газа мог способствовать прошлым извержениям.

Ранее Фокус писал о том, что что-то откалывает от Антарктиды огромные куски льда: ученые уверены, что климат тут ни при чем.