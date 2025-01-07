Землі загрожує виверження 100 прихованих від очей вулканів: коли це станеться

Нова комп'ютерна симуляція показує, що танення антарктичного льоду може призвести до виверження щонайменше сотні вулканів.

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Вчені роками твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, до того ж зміни зачіпають не тільки сушу, ситуація загострюється і в океані. Тепер учені вважають, що Землі загрожує виверження щонайменше сотні вулканів, пише Live Science.

Передбачається, що повільна петля зворотного зв'язку може вирувати під величезним крижаним покривом Антарктиди. Континент, розділений зі сходу на захід Трансантарктичними горами, зберігає під покровом льоду вулканічні гіганти, такі як гора Еребус і її знамените лавове озеро.

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Дослідники також виявили принаймні 100 менш помітних вулканів, що усіяли Антарктиду. Багато з них згруповані вздовж західного узбережжя континенту. Деякі з цих вулканів підносяться над поверхнею, проте інші приховані під кількома кілометрами антарктичного крижаного покриву.

Не секрет, що зміна клімату призводить до танення крижаного покриву, підвищуючи рівень світового океану. Танення льодовиків також знижує навантаження зі скель, що, на думку вчених, має більш локальні наслідки. Наприклад, раніше вже було доведено, що танення крижаного покриву збільшує вулканічну активність вулканів, раніше прихованих під льодами — так було в інших куточках земної кулі.

У новому дослідженні вчені провели понад 400 комп'ютерних симуляцій, що дало змогу вивчити, як втрата льодовикового покриву впливає на поховані під льодами Антарктиди вулкани. Результати вказують на те, що поступова втрата льоду Антарктиди може збільшити кількість і розмір підльодовикових вивержень.

Основна причина полягає в тому, що втрата льоду знижує тиск на магматичні вогнища, приховані під поверхнею, змушуючи стиснуту магму розширюватися. Це розширення збільшує тиск на стінки магматичного вогнища і збільшує ймовірність вивержень.

Дослідники також виявили, що деякі магматичні вогнища містять велику кількість летючих газів, які зазвичай розчиняються в магмі. У міру охолодження магми й зниження тиску на поверхню ці гази вириваються з розчину, збільшуючи тиск у магматичному вогнищі. На думку вчених, такий тиск означатиме, що танення антарктичного льоду, ймовірно, прискорить виверження щонайменше 100 вулканів.

Виверження вулканів, схованих під льодами, можуть бути не помітними на поверхні, проте матимуть наслідки для льодовикового покриву. Учені вважають, що виверження таких вулканів може посилити танення льоду глибоко під поверхнею, що неминуче послабить крижаний щит загалом. Такий розвиток подій може запустити зворотний зв'язок зниженого тиску з поверхні, що запустить низку вивержень.

Хороші новини: цей процес неймовірно повільний і може тривати сотні років. Погані новини: теоретичний зворотний зв'язок може бути запущений, навіть якщо людству вдасться скоротити антропогенне потепління Землі. Крижаний щит Антарктиди був набагато товстішим під час останнього льодовикового періоду, і можливо, що той самий процес розвантаження і розширення магми та газу міг сприяти минулим виверженням.

Раніше Фокус писав про те, що щось відколює від Антарктиди величезні шматки льоду: вчені впевнені, що клімат тут ні до чого.