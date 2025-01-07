Колесо духов в Сирии изначально не совпадало со звездами, известными человечеству

Исследователи разгадали тайну мегалитического сооружения, которое раньше считалось древним подобием астрономической обсерватории.

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Древнее кольцо камней Руджм эль-Хири или Колесо духов, которое располагается на плато Голанских высот в Сирии, ранее считалось подобием астрономической обсерватории, пишет ScienceAlert.

Раньше ученые предполагали, что кольца Колеса духов соответствуют расположению некоторых небесных объектов. Но новое исследование опровергло предназначение мегалитической конструкции.

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Исследователи из Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле выяснили, что Колесо духов значительно изменило свое положение за последние несколько тысяч лет. Следовательно, каменные круги не совпадали с небесными телами, как сегодня.

Для нового исследования использовалось сочетание методов, включая геомагнитный анализ, тектоническую реконструкцию и дистанционное зондирование.

"Геологическая структура района Руджм-эль-Хири была сформирована тектонической эволюцией региона, что привело к вращению блоков и, следовательно, к миграции его местоположения и направления главного входа и радиальных стен с течением времени", — говорят авторы исследования.

"Анализ региона показывает, что участок Колеса духов повернулся против часовой стрелки и сместился от своего первоначального местоположения на десятки метров", — добавляют ученые.

Строительство мегалитического комплекса могло начаться еще в 4500 году до н. э., хотя различные секции могли быть перестроены и добавлены вплоть до бронзового века около 3600–2300 годов до н. э., возможно, с несколькими дополнительными изменениями в течение последующих столетий. Авторы других исследований также предполагали, что каменные круги – это остатки древней крепости или же могли быть простым местом сборов.

Место включает в себя центральную пирамиду из камней, окруженную несколькими концентрическими кругами из базальтового камня, охватывающую около 150 метров. Группа также обнаружила другие сооружения, стены и курганы (могильные холмы) в окрестностях.

"Большинство археологических сооружений в регионе были повторно использованы спустя долгое время после их первоначального строительства. Это включало добавление новых объектов, строительство стен поверх старых и изменение ландшафта с помощью новых объектов", — объясняют авторы.

Также исследователи добавляют, что подобные научные методы были впервые объединены для получения более подробных археологических данных.

Напомним, некоторые считают, что таинственные структуры по всей Англии были местами, в которых проводили ритуалы друиды. Однако ученым до сих пор неизвестно, зачем их построили на самом деле.