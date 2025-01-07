Колесо духів у Сирії спочатку не збігалося із зірками, відомими людству

Дослідники розгадали таємницю мегалітичної споруди, яку раніше вважали давньою подобою астрономічної обсерваторії.

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Стародавнє кільце каменів Руджм ель-Хірі або Колесо духів, що розташовується на плато Голанських висот у Сирії, раніше вважалося подобою астрономічної обсерваторії, пише ScienceAlert.

Раніше вчені припускали, що кільця Колеса духів відповідають розташуванню деяких небесних об'єктів. Але нове дослідження спростувало призначення мегалітичної конструкції.

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Дослідники з Тель-Авівського університету та Університету Бен-Гуріона в Негеві в Ізраїлі з'ясували, що Колесо духів значно змінило своє положення за останні кілька тисяч років. Отже, кам'яні кола не збігалися з небесними тілами, як сьогодні.

Для нового дослідження використовувалося поєднання методів, включно з геомагнітним аналізом, тектонічною реконструкцією і дистанційним зондуванням.

"Геологічна структура району Руджм-ель-Хірі була сформована тектонічною еволюцією регіону, що призвело до обертання блоків і, отже, до міграції його місця розташування і напрямку головного входу і радіальних стін із плином часу", — кажуть автори дослідження.

"Аналіз регіону показує, що ділянка Колеса духів повернулася проти годинникової стрілки та змістилася від свого первісного розташування на десятки метрів", — додають учені.

Будівництво мегалітичного комплексу могло розпочатися ще 4500 року до н. е., хоча різні секції могли бути перебудовані та додані аж до бронзової доби близько 3600-2300 років до н. е., можливо, з кількома додатковими змінами протягом наступних століть. Автори інших досліджень також припускали, що кам'яні кола — це залишки стародавньої фортеці або ж могли бути простим місцем зборів.

Місце містить центральну піраміду з каменів, оточену кількома концентричними колами з базальтового каменю, що охоплює близько 150 метрів. Група також виявила інші споруди, стіни і кургани (могильні пагорби) в околицях.

"Більшість археологічних споруд у регіоні були повторно використані через довгий час після їхнього початкового будівництва. Це включало додавання нових об'єктів, будівництво стін поверх старих і зміну ландшафту за допомогою нових об'єктів", — пояснюють автори.

Також дослідники додають, що подібні наукові методи були вперше об'єднані для отримання більш детальних археологічних даних.

Нагадаємо, дехто вважає, що таємничі структури по всій Англії були місцями, в яких проводили ритуали друїди. Проте вченим досі невідомо, навіщо їх побудували насправді.