Статуя была набита мешками с золотом и серебром: в Германии нашли несметное сокровище XVII века (фото)

Реставраторы готической церкви нашли мешки с монетами, которые пролежали в тайнике 400 лет.

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В Германии реставраторы знаменитой церкви нашли невероятно богатый клад, который был спрятан в ноге одной из статуй на протяжении 400 лет, пишет LiveScience.

Найденное сокровище представляло собой четыре мешка монет XVII века, которые были спрятаны во время Тринадцатилетней войны. В то время шведские солдаты часто грабили регион.

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"Это просто невероятная история", — говорит куратор и руководитель отдела Государственного монетного кабинета Саксонии-Анхальт в Германии Ульф Дрегер.

Реставраторы нашли 400-летний клад в церкви св. Андрея – готической церкви в Айслебен-Лютерштадт. Именно в этой церкви протестантский реформатор Мартин Лютер, написавший "95 тезисов" против коррупции в Римско-католической церкви, произнес свои последние четыре проповеди в 1546 году.

Ученые считают, что около 1640 года кто-то решил спрятать в церкви деньги. Этот человек запрятал четыре мешка с 816 монетами в полость, которая находилась в ноге одной из статуй. Скульптура является частью эпитафии графине и графу, добавляет Дрегер.

В ноге одной из статуй был запрятан клад Фото: U. Dräger, Halle

"Это просто чудо, что клад не был найден раньше. На данные момент я могу только сказать, что это огромное состояние. Гораздо больше, чем смог бы заработать ремесленник за год", — говорит Дрегер.

Самые ценные золотые монеты были завернуты в бумагу и помечены знаком, означающим, что деньги принадлежат церкви.

Помеченные золотые монеты Фото: U. Dräger, Halle

"Но это были не благотворительные пожертвования, а доход от специальных услуг пасторов: свадьбы, крещения и похороны. Также в церквях собирали "плату за стул", которую платили прихожане, чтобы сидеть на видных местах в церкви.

В тайнике обнаружили золотую монету, известную как "золотой ангел", золотые дукаты и двойные дукаты. Также были найдены серебреные монет, известные как талеры, полуталеры и четвертиталеры и сотни пенни.

Исследователи считают, что клад спрятали во время Тринадцатилетней войны (1618–1648). Во время этой серии войн шведские солдаты грабили Саксонию-Анхальт, включая Айслебен, иногда еженедельно. Также местное население было вынуждено расквартировывать и кормить шведские войска и платить им огромные суммы денег.

"Айслебен потерял около половины своего населения между 1628 и 1650 годами", — отмечает эксперт.

Для того, чтобы понять размер найденного клада в контексте того времени, ученые говорят, что местные шахтеры 17 века зарабатывали около 1 талера, или 24 пенни каждую неделю. Также 0,45 кг масла стоило около 3 пенни, а две сельди – 2 пенни. В кладе же, помимо золотых и серебренных монет, находится около 800 пенни.

Мешки с золотыми и серебреными монетами Фото: U. Dräger, Halle

Историки говорят, что с 1561 года в Айслебене был основан общий приходской фонд, который был своеобразным пенсионным и медицинским фондом для пасторов и теологов. Возможно, именно его нашли реставраторы в церкви.

Напомним, в Польше нашли клад стоимостью полмиллиона злотых. Польские поисковики обнаружили клад монет, который уже признали одной из важнейших археологических находок страны. Недавно его продали на аукционе, где оценили в полмиллиона злотых.