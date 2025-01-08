Статуя була набита мішками із золотом і сріблом: у Німеччині знайшли незліченний скарб XVII століття (фото)

Реставратори готичної церкви знайшли мішки з монетами, які пролежали в схованці 400 років.

Related video

У Німеччині реставратори знаменитої церкви знайшли неймовірно багатий скарб, який був захований у нозі однієї зі статуй протягом 400 років, пише LiveScience.

Знайдений скарб являв собою чотири мішки монет XVII століття, які були заховані під час Тринадцятирічної війни. У той час шведські солдати часто грабували регіон.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

"Це просто неймовірна історія", — каже куратор і керівник відділу Державного монетного кабінету Саксонії-Ангальт у Німеччині Ульф Дрегер.

Реставратори знайшли 400-річний скарб у церкві св. Андрія — готичній церкві в Айслебен-Лютерштадт. Саме в цій церкві протестантський реформатор Мартін Лютер, який написав "95 тез" проти корупції в Римо-католицькій церкві, виголосив свої останні чотири проповіді 1546 року.

Учені вважають, що близько 1640 року хтось вирішив заховати в церкві гроші. Ця людина сховала чотири мішки з 816 монетами в порожнину, яка знаходилася в нозі однієї зі статуй. Скульптура є частиною епітафії графині та графу, додає Дрегер.

У нозі однієї зі статуй був захований скарб Фото: U. Dräger, Halle

"Це просто диво, що скарб не було знайдено раніше. На цей час я можу тільки сказати, що це величезний статок. Набагато більше, ніж зміг би заробити ремісник за рік", — каже Дрегер.

Найцінніші золоті монети були загорнуті в папір і позначені знаком, що означає, що гроші належать церкві.

Позначені золоті монети Фото: U. Dräger, Halle

"Але це були не благодійні пожертви, а дохід від спеціальних послуг пасторів: весілля, хрещення і похорон. Також у церквах збирали "плату за стілець", яку платили парафіяни, щоб сидіти на видних місцях у церкві.

У схованці виявили золоту монету, відому як "золотий ангел", золоті дукати і подвійні дукати. Також були знайдені срібні монети, відомі як талери, напівталери та четвертіталери та сотні пенні.

Дослідники вважають, що скарб сховали під час Тринадцятирічної війни (1618-1648). Під час цієї серії воєн шведські солдати грабували Саксонію-Ангальт, включно з Айслебеном, іноді щотижня. Також місцеве населення було змушене розквартировувати та годувати шведські війська та платити їм величезні суми грошей.

"Айслебен втратив близько половини свого населення між 1628 і 1650 роками", — зазначає експерт.

Для того, щоб зрозуміти розмір знайденого скарбу в контексті того часу, науковці кажуть, що місцеві шахтарі 17 століття заробляли близько 1 талера, або 24 пенні щотижня. Також 0,45 кг масла коштувало близько 3 пенні, а два оселедці — 2 пенні. У скарбі ж, крім золотих і срібних монет, знаходиться близько 800 пенні.

Мішки із золотими та срібними монетами Фото: U. Dräger, Halle

Історики кажуть, що з 1561 року в Айслебені був заснований загальний парафіяльний фонд, який був своєрідним пенсійним і медичним фондом для пасторів і теологів. Можливо, саме його знайшли реставратори в церкві.

Нагадаємо, у Польщі знайшли скарб вартістю півмільйона злотих. Польські пошуковці виявили скарб монет, який уже визнали однією з найважливіших археологічних знахідок країни. Нещодавно його продали на аукціоні, де оцінили в півмільйона злотих.