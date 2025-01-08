Лагуна кровоточащих чернил "воскрешает" суровую пустынную среду: ее запечатлели из космоса

Спутник Земли запечатлел приливную лагуну, полную воды и расположенную в самом центре засушливой пустыни Пакистана.

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Соленая приливная лагуна простирается примерно на 27 километров в самой широкой точке и расположена вдоль побережья Макран в пакистанской провинции Булуджистан, что примерно в 290 километрах к западу от Карачи. Этот участок отрезан от остальной части материка суровыми пустынными горами, хребтом Макран, которые тянутся параллельно большей части побережья страны, пишет Live Science.

В 2014 году спутник Земли запечатлел приливную лагуну Калмат Хор в Пакистане, полную воды и расположенную в самом центре суровой пустыни. Исследователи отмечают, что горный хребет Макран на спутниковом снимке выглядит темно-оранжевым, а водоем, питающий пустыню, напоминает "чернила, растекающиеся по пергаменту". Именно эти "кровоточащие чернила" на самом деле питают жизнь в местной суровой среде.

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Калмат Хор — приливная лагуна, которая полностью формируется лишь во время прилива, когда воды из Аравийского моря текут по узкому каналу, прорезанному в береговой линии. Во время отлива водоем почти полностью пустеет, оставляя после себя лишь открытые илистые отмели. По данным Геологической службы США, их эксперты обработали снимок, чтобы сделать воду более темной и яркой как чернила.

Известно, что области, окружающие приливную лагуну, в том числе и хребет Макран, представляют собой засушливые пустынные земли, где выпадает минимальное количество осадков. В то же время постоянный приток воды в лагуну на самом деле позволяет поддерживать сложную систему, несмотря на окружающие суровые условия.

Ученые обнаружили, что в лагуне произрастают обширные мангровые леса, которые на спутниковом снимке представлены ярко-зелеными пятнами вдоль кромки воды. Эти леса являются важными местами обитания мальков рыб, а также других морских организмов, таких как ракообразные и моллюски. Но это еще не все, они также являются источником древесины для немногочисленных местных жителей, живущих вдоль лагуны.

Во время отлива илистые отмели превращаются в место охоты на околоводных птиц, которые обыскивают открытое дно лагуны в поисках насекомых и мелкой рыбы. Большинство этих птиц обитают в заповеднике дикой природы Бузи Макола, который находится к западу от лагуны на снимке.

Наблюдения показывают, что в последние несколько десятилетий лагуна подвергается все большей нагрузке из-за чрезмерного вылова рыбы, вырубки мангровых лесов, а также нагрева планеты, вызванного антропогенным изменением климата. В результате рыбные промыслы и мангровые ресурсы переживают не лучшие времена, что приводит к и деградации.

Исследователи также отмечают, что нынешнее состояние экосистемы неизвестно из-за отсутствия недавней оценки. Впрочем, даже если системе удалось восстановиться, ученые считают, что вскоре она вновь может оказаться под угрозой.

Ранее Фокус писал о том, что Сахара превращается из песчаной пустыни в зеленый лес каждые 21 000 лет.