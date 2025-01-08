Найден затонувший мир под Тихим океаном: ученые пока не могут объяснить аномалию (фото)

Исследователи говорят, что в мантии Земли нашли затопленные плиты, которых там не должно быть.

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Геофизики из Федерального института технологии Цюриха создали модели нижней мантии для поиска областей, где волны землетрясений ведут себя иначе, чем предполагалось ранее. Это указывает на наличие зон с породами, которые холоднее или имеют другой состав. Это открытие бросает вызов нашему текущему пониманию тектоники плит Земли и представляет исследователям большую загадку, пишет Phys.org.

Используя сейсмические записи, ученые-геологи определяли положение погруженных тектонических плит по всей мантии Земли. Они всегда находили их там, где и ожидали: в области, известной как зоны субдукции, где встречаются две плиты, и одна из них погружается под другую в недра Земли. Это помогло ученым исследовать цикл тектоники плит, или же возникновение и разрушение плит на поверхности Земли, на протяжении истории нашей планеты.

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Но новое открытие, сделанное командой Федерального института технологии Цюриха и Калифорнийского технологического института, добавило проблем. С помощью новой модели ученые обнаружили дополнительные области в недрах Земли, которые выглядят как остатки затопленных плит.

Проблема заключается в том, что они располагаются не там, где должны быть. Затопленные плиты располагаются под большими океанами или внутри континентов, что очень далеко от границ плит. Там также нет геологических свидетельств прошлой субдукции.

Новая компьютерная модель визуализирует материал в нижней мантии, который не могут объяснить ученые Фото: Scientific Reports (2024)

"Видимо, такие зоны в мантии Земли гораздо более распространены, чем считалось ранее", — говорит первый автор и докторант Геологического института ETH Zurich Томас Схоутен.

Одна из недавно обнаруженных зон находится под западной частью Тихого океана. Однако, согласно современным теориям и знаниям о тектонике плит, там не должно быть материала от субдуцированных плит.

Исследователи не знают наверняка, какой материал задействован вместо этого и что это будет означать для внутренней динамики Земли.

"Это настоящая дилемма. С новой моделью высокого разрешения мы можем видеть такие аномалии повсюду в мантии Земли. Но мы не знаем точно, что это такое или какой материал создает обнаруженные нами закономерности", — говорят исследователи.

Пока что исследователи могут только строить догадки.

"Мы думаем, что аномалии в нижней мантии имеют различное происхождение", — считают авторы исследования.

Ученые говорят, что возможно, они представляют собой не просто холодный материал плиты, который субдуцировался за последние 200 миллионов лет, как предполагалось ранее.

"Это может быть либо древний, богатый кремнием материал, который находился там с момента образования мантии около 4 млрд лет назад и сохранился, несмотря на конвективные движения в мантии, либо область, где богатые железом породы накапливаются в результате движений мантии в течение миллиардов лет", — подытожили эксперты.

Напомним, ученые впервые вырезали кусок мантии Земли. Исследователи отмечают, что рекордная в истории науки скважина раскрыла сразу несколько геологических тайн, о которых не подозревала команда.