Знайдено затонулий світ під Тихим океаном: учені поки не можуть пояснити аномалію (фото)

Дослідники кажуть, що в мантії Землі знайшли затоплені плити, яких там не повинно бути.

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Геофізики з Федерального інституту технології Цюриха створили моделі нижньої мантії для пошуку областей, де хвилі землетрусів поводяться інакше, ніж передбачалося раніше. Це вказує на наявність зон із породами, які холодніші або мають інший склад. Це відкриття кидає виклик нашому поточному розумінню тектоніки плит Землі та представляє дослідникам велику загадку, пише Phys.org.

Використовуючи сейсмічні записи, вчені-геологи визначали положення занурених тектонічних плит по всій мантії Землі. Вони завжди знаходили їх там, де й очікували: в області, відомій як зони субдукції, де зустрічаються дві плити, і одна з них занурюється під іншу в надра Землі. Це допомогло вченим дослідити цикл тектоніки плит, або ж виникнення і руйнування плит на поверхні Землі, протягом історії нашої планети.

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Але нове відкриття, зроблене командою Федерального інституту технології Цюриха і Каліфорнійського технологічного інституту, додало проблем. За допомогою нової моделі вчені виявили додаткові області в надрах Землі, які виглядають як залишки затоплених плит.

Проблема полягає в тому, що вони розташовуються не там, де мають бути. Затоплені плити розташовуються під великими океанами або всередині континентів, що дуже далеко від кордонів плит. Там також немає геологічних свідчень минулої субдукції.

Нова комп'ютерна модель візуалізує матеріал у нижній мантії, який не можуть пояснити вчені Фото: Scientific Reports (2024)

"Мабуть, такі зони в мантії Землі набагато поширеніші, ніж вважалося раніше", — каже перший автор і докторант Геологічного інституту ETH Zurich Томас Схоутен.

Одна з нещодавно виявлених зон розташована під західною частиною Тихого океану. Однак, згідно з сучасними теоріями і знаннями про тектоніку плит, там не повинно бути матеріалу від субдукованих плит.

Дослідники не знають напевно, який матеріал задіяний замість цього і що це означатиме для внутрішньої динаміки Землі.

"Це справжня дилема. З новою моделлю високої роздільної здатності ми можемо бачити такі аномалії всюди в мантії Землі. Але ми не знаємо точно, що це таке або який матеріал створює виявлені нами закономірності", — кажуть дослідники.

Поки що дослідники можуть тільки здогадуватися.

"Ми думаємо, що аномалії в нижній мантії мають різне походження", — вважають автори дослідження.

Вчені кажуть, що, можливо, вони являють собою не просто холодний матеріал плити, який субдукувався за останні 200 мільйонів років, як передбачалося раніше.

"Це може бути або стародавній, багатий кремнієм матеріал, який перебував там із моменту утворення мантії близько 4 млрд років тому і зберігся, попри конвективні рухи в мантії, або область, де багаті на залізо породи накопичуються в результаті рухів мантії протягом мільярдів років", — підсумували експерти.

Нагадаємо, вчені вперше вирізали шматок мантії Землі. Дослідники зазначають, що рекордна в історії науки свердловина розкрила одразу кілька геологічних таємниць, про які не підозрювала команда.