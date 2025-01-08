Животное с голубой кровью бродит по Земле уже 445 млн лет: она самая ценная в мире

Исследователи считают, что животные с самой ценной кровью в мире жили на планете до того, как появились первые динозавры.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, но другие продолжают процветать до сих пор. Например, удивительное существо, чья кровь считается самой ценной в мире, впервые появилось на планете еще до того, как появились первые динозавры — около 445 миллионов лет назад, пишет IFLScience.

Речь идет о мечехвостом крабе — ископаемом животном, бродящим вдоль береговых линий. У этого вида очень странная голубая кровь и ученые считают ее самой ценной в мире. Ученые отмечают, что особенность крови мечехвоста заключается в том, что она имеет решающее значение для создания вакцин, спасших миллионы жизней.

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В отличие от богатой железом крови, которая течет в наших венах, у атлантических мечехвостов (Limulus polyphemus) кровь богата медью, а потому имеет ледяной голубой цвет. Вместо лейкоцитов у них есть клетки, известные как амебоциты — они чрезвычайно эффективны в обнаружении бактериальных эндотоксинов. Даже при концентрации менее одной части на триллион амебоциты могут вызывать коагуляцию, образуя сгусток вокруг вторгающихся бактерий таким образом. Исследователи обнаружили, что именно это защищает тело мечехвоста от токсинов.

Фармацевтические компании десятилетиями использовали клетки атлантических мечехвостов в качестве способа проверки вакцин на предмет отсутствия бактериального загрязнения, в так называемом тесте Limulus Amebocyte Lysate. Эффективность теста привела к тому, что кровь мечехвоста достигла невероятной цены — около 15 000 долларов за литр. Более того, ученые считают, что почти каждой своей прививкой в жизни мы на самом деле, вероятно, обязаны мечехвосту.

Отметим, что этот тест имеет решающее значение для медицины, так как в противном случае люди рискуют получить загрязнение, которое может нанести вред или приведет к смерти. К счастью для атлантического мечехвоста, ученые ведут поиски более устойчивой альтернативы, поскольку чрезмерный вылов привел к сокращению их популяции.

Известно, что охотники на атлантических мечехвостов забирают около 30% их крови, а затем возвращают животных в океан. Однако исследования показывают, что от 10% до 30% мечехвостов не могут пережить этот забор крови. Что еще более тревожно, ученые обнаружили, что самки хуже размножаются после взятия крови — это затрудняет восстановление вида.

Исследователи отмечают, что голубая кровь — не единственная уникальная особенность атлантических мечехвостов. На самом деле они вовсе не являются крабами и даже не относятся к семейству ракообразных.

Более ранние исследования уже показали, что этот вид на самом деле связан с пауками, так как мечехвосты являются членами основного подотдела членистоногих. В эту группу также входят паукообразные и скорпионы — оба этих вида должны сбрасывать свой экзоскелет по мере роста — то же самое относится и к мечехвостам. Когда приходит время линьки, мечехвосты выползают из передней части панциря, оставляя позади небольшой экзоскелет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, чувствуют ли крабы боль.