Тварина з блакитною кров'ю блукає Землею вже 445 млн років: вона найцінніша у світі

Дослідники вважають, що тварини з найціннішою кров'ю у світі жили на планеті до того, як з'явилися перші динозаври.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, але інші продовжують процвітати досі. Наприклад, дивовижна істота, чия кров вважається найціннішою у світі, вперше з'явилася на планеті ще до того, як з'явилися перші динозаври, — близько 445 мільйонів років тому, пише IFLScience.

Йдеться про мечохвостого краба — викопну тварину, що блукає вздовж берегових ліній. У цього виду дуже дивна блакитна кров і вчені вважають її найціннішою у світі. Науковці зазначають, що особливість крові мечохвоста полягає в тому, що вона має вирішальне значення для створення вакцин, які врятували мільйони життів.

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На відміну від багатої на залізо крові, яка тече в наших венах, в атлантичних мечохвостів (Limulus polyphemus) кров багата на мідь, а тому має крижаний блакитний колір. Замість лейкоцитів у них є клітини, відомі як амебоцити — вони надзвичайно ефективні у виявленні бактеріальних ендотоксинів. Навіть за концентрації менше однієї частини на трильйон амебоцити можуть викликати коагуляцію, утворюючи згусток навколо бактерій, що вдираються, таким чином. Дослідники виявили, що саме це захищає тіло мечохвоста від токсинів.

Фармацевтичні компанії десятиліттями використовували клітини атлантичних мечохвостів як спосіб перевірки вакцин на предмет відсутності бактеріального забруднення, у так званому тесті Limulus Amebocyte Lysate. Ефективність тесту призвела до того, що кров мечохвоста досягла неймовірної ціни — близько 15 000 доларів за літр. Ба більше, вчені вважають, що майже кожним своїм щепленням у житті ми насправді, ймовірно, завдячуємо мечохвосту.

Зазначимо, що цей тест має вирішальне значення для медицини, оскільки в іншому разі люди ризикують отримати забруднення, яке може завдати шкоди або призведе до смерті. На щастя для атлантичного мечохвоста, вчені ведуть пошуки більш стійкої альтернативи, оскільки надмірний вилов призвів до скорочення їхньої популяції.

Відомо, що мисливці на атлантичних мечохвостів забирають близько 30% їхньої крові, а потім повертають тварин в океан. Однак дослідження показують, що від 10% до 30% мечохвостів не можуть пережити цей забір крові. Що ще більш тривожно, вчені виявили, що самки гірше розмножуються після взяття крові — це ускладнює відновлення виду.

Дослідники зазначають, що блакитна кров — не єдина унікальна особливість атлантичних мечохвостів. Насправді вони зовсім не є крабами та навіть не належать до сімейства ракоподібних.

Більш ранні дослідження вже показали, що цей вид насправді пов'язаний з павуками, оскільки мечохвости є членами основного підвідділу членистоногих. До цієї групи також входять павукоподібні та скорпіони — обидва ці види повинні скидати свій екзоскелет у міру зростання — те ж саме стосується і мечохвостів. Коли приходить час линяння, мечохвости виповзають з передньої частини панцира, залишаючи позаду невеликий екзоскелет.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, чи відчувають краби біль.