Сводят китов с ума: действительно ли морские ветровые электростанции вредят морским гигантам

Исследователи рассказали правду о том, могут ли морские ветровые электростанции в действительности навредить жизни в океане.

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В последние годы ученые все чаще говорят о том, что люди уже ощущают на себе первые последствия климатического кризиса, нависшего над Землей. Увы, прогнозы свидетельствуют о том, что ситуация с каждым годом будет лишь усугубляться, если человечеству не удастся снизить антропогенное давление на климат планеты, пишет IFLScience.

Одним из важных направлений в борьбе с изменением климата является использование альтернативы ископаемому топливу. Морские ветровые электростанции являются ценным источником возобновляемой энергии и важнейшим оружием в арсенале человечества в борьбе с климатическим кризисом. Однако все чаще слышны опасения, в том числе и от новоизбранного президента США, о том, что морские ветряные электростанции вредят морской жизни, в частности китам. Более того, Дональд Трамп даже заявил, что "ветряные мельницы сводят китов с ума". Но так ли это на самом деле и что по этому поводу думают исследователи?

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На самом деле высказывания о том, что морские ветровые электростанции убивают китов, попросту не подкреплены доказательствами. В прошлом году ученые действительно зафиксировали необычно большое количество выбрасываний китов и дельфинов на берег вдоль южного побережья Массачусетса.

По данным организации Whale and Dolphin Conservation, в декабре прошлого года стало известно о выбросе шестого кита в этом районе за последние полгода. Такое количество мертвых китов исследователи описали как беспрецедентное.

По словам Констанс Джи из Green Oceans, на прошлой неделе также стало известно о гибели еще одного молодого горбатого кита, который выбросился на берег вдоль пляжа Ричмонд-Понд в Вестпорте — он стал 13-м за последние три недели, которого обнаружили на побережье от Массачусетса до Китти-Хок (Северная Каролина).

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) свидетельствуют о том, что с 2016 года на восточном побережье США, от Мэна до Флориды, было зафиксировано в общей сложности 232 случая выброса горбатых китов на берег. Позже эксперты назвали это событие "необычным случаем смертности". В то же время, по словам ученых, ни одна из этих смертей морских гигантов не была связана с морскими ветряными электростанциями.

Данные экспертов указывают, что на сегодня ни одна смерть китов в США не была вызвана морскими ветряными мельницами. Более того, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что шум, возникающий в результате работы мельниц, может стать причиной смерти морских гигантов.

В то же время исследования показывают, что основными причинами выброса китов на берег вдоль Атлантического побережья являются случайные запутывания в рыболовных сетях, столкновения с судами и другие причины, в том числе:

повреждение органов, вызванное паразитами;

голодание.

По словам Роба Дивиль из Программы исследования выбрасывания китообразных на берег Лондонского зоологического общества, ученым известны основные угрозы для горбатых китов, и они не связаны с работой морских ветряных мельниц. На самом деле ими являются:

рыболовство;

столкновение с судами.

Более того, статистика свидетельствует о том, что около 40% морских перевозок сегодня направлены на перевозку угля, нефти и газа. Простыми словами, возобновляемые источники энергии способны снизить риск, который суда сегодня представляют для морских гигантов, а также могут помочь в борьбе с климатическим кризисом.

Как ветряные электростанции влияют на морских млекопитающих?

И все же, по словам биолога-китоведа из Института океанографии Вудс-Хоул Марка Баумгартнера, морские ветряные электростанции потенциально все еще могут влиять на морскую жизнь несколькими способами.

Вероятные эффекты таких проектов включают:

изменение звукового ландшафта;

изменение гидродинамики;

изменение электромагнитных полей естественной среды обитания.

Потенциально, все это действительно может повлиять на поведение животных. Такие вещи, как навигация, обнаружение хищников, коммуникация и способность находить себе пару, могут быть в результате приведены в беспорядок. Также предполагается, что ветровые турбины могут встряхнуть экосистемы, изменив их численность и разнообразие.

В то же время другие исследования показывают, что морские ветряные мельницы могут служить кормовой базой для тюленей, которых, вероятно, привлекают огромные металлические блоки. В результате ученые настроены оптимистично и не считают, что морские ветряки могут слишком навредить морским обитателям.

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