Зводять китів з розуму: чи справді морські вітрові електростанції шкодять морським гігантам

Дослідники розповіли правду про те, чи можуть морські вітрові електростанції насправді нашкодити життю в океані.

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Останніми роками вчені все частіше говорять про те, що люди вже відчувають на собі перші наслідки кліматичної кризи, що нависла над Землею. На жаль, прогнози свідчать про те, що ситуація з кожним роком буде лише погіршуватися, якщо людству не вдасться знизити антропогенний тиск на клімат планети, пише IFLScience.

Одним із важливих напрямків у боротьбі зі зміною клімату є використання альтернативи викопному паливу. Морські вітрові електростанції є цінним джерелом відновлюваної енергії та найважливішою зброєю в арсеналі людства в боротьбі з кліматичною кризою. Однак дедалі частіше лунають побоювання, зокрема й від новообраного президента США, про те, що морські вітряні електростанції шкодять морському життю, зокрема китам. Ба більше, Дональд Трамп навіть заявив, що "вітряки зводять китів з розуму". Але чи так це насправді та що з цього приводу думають дослідники?

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Насправді висловлювання про те, що морські вітрові електростанції вбивають китів, просто не підкріплені доказами. Минулого року вчені дійсно зафіксували незвично велику кількість викидань китів і дельфінів на берег уздовж південного узбережжя Массачусетсу.

За даними організації Whale and Dolphin Conservation, у грудні минулого року стало відомо про викид шостого кита в цьому районі за останні пів року. Таку кількість мертвих китів дослідники описали як безпрецедентну.

За словами Констанс Джі з Green Oceans, минулого тижня також стало відомо про загибель ще одного молодого горбатого кита, який викинувся на берег уздовж пляжу Річмонд-Понд у Вестпорті — він став 13-м за останні три тижні, якого виявили на узбережжі від Массачусетсу до Кітті-Хок (Північна Кароліна).

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) свідчать про те, що з 2016 року на східному узбережжі США, від Менау до Флориди, було зафіксовано загалом 232 випадки викиду горбатих китів на берег. Пізніше експерти назвали цю подію "незвичайним випадком смертності". Водночас за словами вчених, жодна з цих смертей морських гігантів не була пов'язана з морськими вітряними електростанціями.

Дані експертів вказують, що на сьогодні жодна смерть китів у США не була спричинена морськими вітряками. Ба більше, вчені не виявили жодних доказів того, що шум, який виникає внаслідок роботи млинів, може стати причиною смерті морських гігантів.

Водночас дослідження показують, що основними причинами викиду китів на берег уздовж Атлантичного узбережжя є випадкові заплутування в риболовецьких сітках, зіткнення із суднами та інші причини, зокрема:

пошкодження органів, спричинене паразитами;

голодування.

За словами Роба Дівіль з Програми дослідження викидання китоподібних на берег Лондонського зоологічного товариства, вченим відомі основні загрози для горбатих китів, і вони не пов'язані з роботою морських вітряків. Насправді ними є:

рибальство;

зіткнення із суднами.

Ба більше, статистика свідчить про те, що близько 40% морських перевезень сьогодні спрямовані на перевезення вугілля, нафти та газу. Простими словами, поновлювані джерела енергії здатні знизити ризик, який судна сьогодні становлять для морських гігантів, а також можуть допомогти в боротьбі з кліматичною кризою.

Як вітряні електростанції впливають на морських ссавців?

І все ж, за словами біолога-китознавця з Інституту океанографії Вудс-Хоул Марка Баумгартнера, морські вітряні електростанції потенційно все ще можуть впливати на морське життя кількома способами.

Ймовірні ефекти таких проєктів включають:

зміна звукового ландшафту;

зміна гідродинаміки;

зміна електромагнітних полів природного середовища проживання.

Потенційно, все це дійсно може вплинути на поведінку тварин. Такі речі, як навігація, виявлення хижаків, комунікація і здатність знаходити собі пару, можуть бути в результаті приведені в безлад. Також припускають, що вітрові турбіни можуть струснути екосистеми, змінивши їхню чисельність і різноманітність.

Водночас інші дослідження показують, що морські вітряки можуть слугувати кормовою базою для тюленів, яких, ймовірно, приваблюють величезні металеві блоки. У результаті вчені налаштовані оптимістично і не вважають, що морські вітряки можуть надто нашкодити морським мешканцям.

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