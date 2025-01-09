В Вильнюсе нашли королевские сокровища, спрятанные там во время Второй мировой войны

Короны, медали и скипетр были спрятаны в 1939 году в крипте Вильнюсского собора. Скорей всего, от наступающих советских и немецких войск.

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В подземной крипте собора в Вильнюсе был найден тайник с сокровищами. Там с 1939 года хранились погребальные короны и знаки отличия, принадлежавшие средневековым правителям. Об этом пишет 15min.

О тайнике из Вильнюсского кафедрального собора в Литве никто не слышал с начала Второй мировой войны в 1939 году.

Королевские сокровища, найденные в крипте Вильнюсского собора Фото: BNS

Среди найденных сокровищ — корона, принадлежавшая Александру Ягеллону (или Александру Йогайлайтису), королю польскому и великому князю литовскому, который жил в 1461–1506 годах.

Королевские сокровища, найденные в крипте Вильнюсского собора Фото: BNS

Другие артефакты включают корону, цепь, медальон, кольцо и гробовую табличку, принадлежавшие Елизавете Австрийской, или Эльжбете Габсбургайте, которая жила в 1436–1505 годах.

Также были корона, скипетр, держава, три кольца, цепь и гробовые таблички, связанные с Барбарой Радзивилл, или Барборой Радвилайте. Она была замужем за Сигизмундом II Августом, или Жигимантасом Августом, королем польским и великим князем литовским, и умерла в 1551 году.

Королевские сокровища, найденные в крипте Вильнюсского собора Фото: BNS

"Обнаруженные погребальные регалии монархов Литвы и Польши являются бесценными историческими сокровищами, символами давней традиции литовской государственности, знаками Вильнюса как столицы и великолепными произведениями ювелирного искусства", — сказал архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас.

Согласно заявлению, артефакты были помещены в саркофаги королевских особ, когда их хоронили, а короны не носили, а изготавливали после смерти, чтобы они стали частью погребальной гробницы.

Королевские сокровища, найденные в крипте Вильнюсского собора Фото: BNS

Королевские сокровища, найденные в крипте Вильнюсского собора Фото: BNS

"Это отражает практику погребения и почитания того времени. Это открытие имеет особое значение для нашей государственности, поскольку оно показывает местоположение Вильнюсского собора как некрополя элиты Великого княжества Литовского", — отмечают в Вильнюсе.

Впервые предметы были обнаружены в 1931 году, когда собор очищали после весеннего наводнения, в результате чего был обнаружен склеп с останками правителей Литвы.

Они были выставлены на обозрение до начала Второй мировой войны в 1939 году, когда их спрятали. Было проведено несколько бесплодных поисков, прежде чем исследователи обратили внимание на склепы в сентябре 2024 года.

Королевские сокровища, найденные в крипте Вильнюсского собора Фото: BNS

В конце декабря с помощью эндоскопической камеры артефакты были наконец обнаружен. Они были спрятаны в металлических ящиках, завернутые в газеты, датированные сентябрем 1939 года.

"В будущем они будут обследованы, отреставрированы и представлены публике", — сообщили в архиепархии.

Напомним, Фокус писал о пяти археологических загадках, которые хранят свои тайны до сих пор.