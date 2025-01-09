У Вільнюсі знайшли королівські скарби, заховані там під час Другої світової війни
Корони, медалі та скіпетр були заховані 1939 року в крипті Вільнюського собору. Найімовірніше, від наступаючих радянських і німецьких військ.
У підземній крипті собору у Вільнюсі було знайдено схованку зі скарбами. Там з 1939 року зберігалися похоронні корони і відзнаки, що належали середньовічним правителям. Про це пише 15min.
Про схованку з Вільнюського кафедрального собору в Литві ніхто не чув з початку Другої світової війни 1939 року.
Серед знайдених скарбів — корона, що належала Олександру Ягеллону (або Олександру Йогайлайтісу), королю польському і великому князю литовському, який жив у 1461-1506 роках.
Інші артефакти включають корону, ланцюг, медальйон, каблучку і гробову табличку, що належали Єлизаветі Австрійській, або Ельжбеті Габсбургайте, яка жила в 1436-1505 роках.
Також були корона, скіпетр, держава, три каблучки, ланцюг і гробові таблички, пов'язані з Барбарою Радзивілл, або Барборою Радвілайте. Вона була одружена з Сигізмундом II Августом, або Жигімантасом Августом, королем польським і великим князем литовським, і померла 1551 року.
"Виявлені похоронні регалії монархів Литви і Польщі є безцінними історичними скарбами, символами давньої традиції литовської державності, знаками Вільнюса як столиці і чудовими творами ювелірного мистецтва", — сказав архієпископ Вільнюса Гінтарас Грушас.
Згідно із заявою, артефакти були поміщені в саркофаги королівських осіб, коли їх ховали, а корони не носили, а виготовляли після смерті, щоб вони стали частиною похоронної гробниці.
"Це відображає практику поховання та шанування того часу. Це відкриття має особливе значення для нашої державності, оскільки воно показує місце розташування Вільнюського собору як некрополя еліти Великого князівства Литовського", — наголошують у Вільнюсі.
Вперше предмети було виявлено 1931 року, коли собор очищали після весняної повені, унаслідок чого було виявлено склеп з останками правителів Литви.
Вони були виставлені на огляд до початку Другої світової війни в 1939 році, коли їх сховали. Було проведено кілька безплідних пошуків, перш ніж дослідники звернули увагу на склепи у вересні 2024 року.
Наприкінці грудня за допомогою ендоскопічної камери артефакти було нарешті виявлено. Вони були заховані в металевих ящиках, загорнуті в газети, датовані вереснем 1939 року.
"У майбутньому вони будуть обстежені, відреставровані та представлені публіці", — повідомили в архієпархії.
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