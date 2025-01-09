У Вільнюсі знайшли королівські скарби, заховані там під час Другої світової війни

Корони, медалі та скіпетр були заховані 1939 року в крипті Вільнюського собору. Найімовірніше, від наступаючих радянських і німецьких військ.

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У підземній крипті собору у Вільнюсі було знайдено схованку зі скарбами. Там з 1939 року зберігалися похоронні корони і відзнаки, що належали середньовічним правителям. Про це пише 15min.

Про схованку з Вільнюського кафедрального собору в Литві ніхто не чув з початку Другої світової війни 1939 року.

Королівські скарби, знайдені в крипті Вільнюського собору Фото: BNS

Серед знайдених скарбів — корона, що належала Олександру Ягеллону (або Олександру Йогайлайтісу), королю польському і великому князю литовському, який жив у 1461-1506 роках.

Королівські скарби, знайдені в крипті Вільнюського собору Фото: BNS

Інші артефакти включають корону, ланцюг, медальйон, каблучку і гробову табличку, що належали Єлизаветі Австрійській, або Ельжбеті Габсбургайте, яка жила в 1436-1505 роках.

Також були корона, скіпетр, держава, три каблучки, ланцюг і гробові таблички, пов'язані з Барбарою Радзивілл, або Барборою Радвілайте. Вона була одружена з Сигізмундом II Августом, або Жигімантасом Августом, королем польським і великим князем литовським, і померла 1551 року.

Королівські скарби, знайдені в крипті Вільнюського собору Фото: BNS

"Виявлені похоронні регалії монархів Литви і Польщі є безцінними історичними скарбами, символами давньої традиції литовської державності, знаками Вільнюса як столиці і чудовими творами ювелірного мистецтва", — сказав архієпископ Вільнюса Гінтарас Грушас.

Згідно із заявою, артефакти були поміщені в саркофаги королівських осіб, коли їх ховали, а корони не носили, а виготовляли після смерті, щоб вони стали частиною похоронної гробниці.

Королівські скарби, знайдені в крипті Вільнюського собору Фото: BNS

Королівські скарби, знайдені в крипті Вільнюського собору Фото: BNS

"Це відображає практику поховання та шанування того часу. Це відкриття має особливе значення для нашої державності, оскільки воно показує місце розташування Вільнюського собору як некрополя еліти Великого князівства Литовського", — наголошують у Вільнюсі.

Вперше предмети було виявлено 1931 року, коли собор очищали після весняної повені, унаслідок чого було виявлено склеп з останками правителів Литви.

Вони були виставлені на огляд до початку Другої світової війни в 1939 році, коли їх сховали. Було проведено кілька безплідних пошуків, перш ніж дослідники звернули увагу на склепи у вересні 2024 року.

Королівські скарби, знайдені в крипті Вільнюського собору Фото: BNS

Наприкінці грудня за допомогою ендоскопічної камери артефакти було нарешті виявлено. Вони були заховані в металевих ящиках, загорнуті в газети, датовані вереснем 1939 року.

"У майбутньому вони будуть обстежені, відреставровані та представлені публіці", — повідомили в архієпархії.

Нагадаємо, Фокус писав про п'ять археологічних загадок, які зберігають свої таємниці досі.